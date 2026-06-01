Váratlan húzás: a tengerentúlra menekíti a legütőképesebb fegyvereinek gyártását Ukrajna az orosz csapások elől
Kanada észak-amerikai gyártóközponttá válhat az ukrán harci drónok számára. A két ország védelmi minisztériuma az ottawai CANSEC védelmi kiállításon, 2026. május 29-én írt alá erről megállapodást. Az együttműködés révén Ukrajna harcban bizonyított pilóta nélküli rendszereinek gyártása egy NATO-tagállam ipari bázisára települ át - tudósított az Army Recognition.

A megállapodás értelmében Kanadában fogják gyártani az ukrán tervezésű pilóta nélküli légi járműveket. A kezdeményezés mögött Mark Carney kanadai miniszterelnök és David J. McGuinty védelmi miniszter korábbi vállalásai állnak. A két politikus a kanadai–ukrán védelmi ipari együttműködés elmélyítése mellett kötelezte el magát. A döntés ugyanakkor azt is tükrözi, hogy a NATO-tagállamok egyre inkább felismerik az ukrán eszközök jelentőségét. Az ukrán dróntechnológiák ugyanis a háború leginkább harcedzett rendszerei közé tartoznak, így a szövetséges haderők is értékes tapasztalatokat meríthetnek belőlük.

A megállapodásnak stratégiai jelentőséget ad az a tény is, hogy Ukrajna saját védelmi ipari kapacitásai folyamatos orosz rakéta- és dróntámadásoknak vannak kitéve.

A gyártás egy részének Kanadába való áttelepítése ezért elsősorban az ellátásbiztonságot és a termelési ellenálló képességet erősíti.

Bár a konkrét gyártandó típusokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Ukrajna jelenleg széles drónpalettával rendelkezik. FPV támadódrónokat, nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat, felderítő drónokat, cirkáló lőszereket és tengeri drónokat egyaránt sorozatban gyártanak. A kanadai termelés várhatóan először azokra a rendszerekre fog koncentrálni, amelyek a harctéren már bizonyították a hatékonyságukat. További fontos szempont, hogy ezek az eszközök kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekből gyorsan és nagy darabszámban előállíthatók legyenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

