Váratlan manőver a nyílt óceánon: hatalmas hordozóflottát küldött a tengerre Amerika legnagyobb riválisa

A japán védelmi minisztérium tájékoztatása alapján a köteléket a Liaoning (16) repülőgép-hordozó mellett a Vuhszi (104) 055-ös típusú romboló, a Kajfeng (124) 052D típusú romboló, a Luoho (545) 054B típusú fregatt és a Hulunhu (901) 901-es típusú gyors harci ellátóhajó alkotta. A Japán Tengerészeti Önvédelmi Erő egységei Okinotorisimától délnyugatra figyelték meg a hajórajt. A kötelék a térségben vadászgépes és helikopteres műveleteket is végrehajtott. Peking a bevetést rutinjellegű éves kiképzésnek minősítette, célja az éles lőgyakorlatok, a kutató-mentő feladatok és a flottamanőverek összehangolása volt.
A 054B típusú fregatt a kínai közepes vízkiszorítású kísérőflotta gerincét adó 054A típus utódja.
Nyílt forrású értékelések szerint a vízkiszorítása mintegy 6000 tonna, ami jelentősen meghaladja az elődjét. A hajó integrált rádiófrekvenciás árbocszerkezetet, valamint korszerűsített harcvezetési rendszert kapott. Emellett fejlettebb tengeralattjáró-elhárító szenzorokkal és megnövelt áramtermelő kapacitással is ellátták, hogy képes legyen kiszolgálni a jövőbeli elektronikai rendszereket.
A tengeralattjáró-elhárítás a repülőgép-hordozó kötelékek egyik legkritikusabb feladata. A feltételezések szerint a 054B típus hajótestbe épített szonárt, változtatható mélységű szonárt és vontatott szonárrendszert is alkalmaz. Ezeket a fedélzeti helikopterek merülő szonárjai és könnyűtorpedói egészítik ki. Ez a képesség különösen fontos a Csendes-óceán nyugati térségében, ahol az Egyesült Államok atommeghajtású támadó tengeralattjárói rendszeresen járőröznek.
Maga a Liaoning továbbra is
átmeneti szerepet tölt be a kínai repülőgép-hordozók fejlesztésében.
Az egykori szovjet Varjag síugrósáncos felszállórendszere a katapulttal felszerelt amerikai hordozókhoz képest korlátozza a fedélzeti repülőgépek maximális felszállótömegét és a bevetési sűrűséget. A hajó ennek ellenére központi szerepet játszik a hordozó-hadviselési doktrína, a fedélzeti eljárások, valamint az integrált tengeri légi műveletek fejlesztésében.
Az Egyesült Államok és szövetségesei számára a 054B típus megjelenése az első szigetláncon túli repülőgép-hordozó kötelékben komoly jelzésértékkel bír. Azt mutatja, hogy Kína fokozatosan növeli a tengeri erőkivetítési képességét a Csendes-óceán nyugati térségében. Ezzel egy időben a kísérőhajók struktúrája egyre inkább az amerikai mintát követi a nagy rombolók, a korszerű fregattok és a dedikált ellátóhajók integrálásával.
Címlapkép forrása: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images
Lelepleződött a titkos fegyverüzlet: a világ egyik leggyorsabb cirkálórakétáját telepítik a felemelkedő nagyhatalom határára
Pekingben ennek nem fognak örülni.
Lebukott az orosz csodafegyver: kiderült az igazság a rettegett harci gépről, amit csak biztonságos távolból mernek bevetni
Eddig sem volt nagy titok, hogy lopakodásban nem jár élen a gép.
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kimondták a legrosszabbat: végleg eltűnhetnek az olcsó okostelefonok
Súlyosbodik a chiphiány.
Megjött a friss előrejelzés: a mesterséges intelligencia repíti új csúcsra a piacokat
Optimistább lett a Goldman Sachs.
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
A Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Rajtaütésbe futottak bele Izrael elit különleges felderítői - Komoly veszteségről jött hír
Veszteségekről jött hír.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?