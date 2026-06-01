Váratlan manőver a nyílt óceánon: hatalmas hordozóflottát küldött a tengerre Amerika legnagyobb riválisa

A japán védelmi minisztérium tájékoztatása alapján a köteléket a Liaoning (16) repülőgép-hordozó mellett a Vuhszi (104) 055-ös típusú romboló, a Kajfeng (124) 052D típusú romboló, a Luoho (545) 054B típusú fregatt és a Hulunhu (901) 901-es típusú gyors harci ellátóhajó alkotta. A Japán Tengerészeti Önvédelmi Erő egységei Okinotorisimától délnyugatra figyelték meg a hajórajt. A kötelék a térségben vadászgépes és helikopteres műveleteket is végrehajtott. Peking a bevetést rutinjellegű éves kiképzésnek minősítette, célja az éles lőgyakorlatok, a kutató-mentő feladatok és a flottamanőverek összehangolása volt.

A 054B típusú fregatt a kínai közepes vízkiszorítású kísérőflotta gerincét adó 054A típus utódja.

Nyílt forrású értékelések szerint a vízkiszorítása mintegy 6000 tonna, ami jelentősen meghaladja az elődjét. A hajó integrált rádiófrekvenciás árbocszerkezetet, valamint korszerűsített harcvezetési rendszert kapott. Emellett fejlettebb tengeralattjáró-elhárító szenzorokkal és megnövelt áramtermelő kapacitással is ellátták, hogy képes legyen kiszolgálni a jövőbeli elektronikai rendszereket.

A tengeralattjáró-elhárítás a repülőgép-hordozó kötelékek egyik legkritikusabb feladata. A feltételezések szerint a 054B típus hajótestbe épített szonárt, változtatható mélységű szonárt és vontatott szonárrendszert is alkalmaz. Ezeket a fedélzeti helikopterek merülő szonárjai és könnyűtorpedói egészítik ki. Ez a képesség különösen fontos a Csendes-óceán nyugati térségében, ahol az Egyesült Államok atommeghajtású támadó tengeralattjárói rendszeresen járőröznek.

Maga a Liaoning továbbra is

átmeneti szerepet tölt be a kínai repülőgép-hordozók fejlesztésében.

Az egykori szovjet Varjag síugrósáncos felszállórendszere a katapulttal felszerelt amerikai hordozókhoz képest korlátozza a fedélzeti repülőgépek maximális felszállótömegét és a bevetési sűrűséget. A hajó ennek ellenére központi szerepet játszik a hordozó-hadviselési doktrína, a fedélzeti eljárások, valamint az integrált tengeri légi műveletek fejlesztésében.

Az Egyesült Államok és szövetségesei számára a 054B típus megjelenése az első szigetláncon túli repülőgép-hordozó kötelékben komoly jelzésértékkel bír. Azt mutatja, hogy Kína fokozatosan növeli a tengeri erőkivetítési képességét a Csendes-óceán nyugati térségében. Ezzel egy időben a kísérőhajók struktúrája egyre inkább az amerikai mintát követi a nagy rombolók, a korszerű fregattok és a dedikált ellátóhajók integrálásával.

