Videó: francia kommandósok rohamozták meg az oroszok hajóját

A francia haditengerészet újabb, Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon, több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X közösségi oldalon.

Az Atlanti-óceáni Tengerészeti Prefektúra szerint az oroszországi Murmanszkból indult Tagor hajót több mint 740 kilométerre Bretagne-foktól nyugatra állították meg vasárnap. "Miután a vizsgálati csoport felszállt a hajóra, a dokumentumok átvizsgálása megerősítette a gyanút, miszerint a hajó zászlaja nem szabályszerű. Értesítést küldtek a tengeri bíróság illetékes bresti ügyészének" - derült ki a közleményből.

A hajót jelenleg a francia haditengerészet kíséri egy kikötőhelyre a további ellenőrzések elvégzése érdekében

- számolt be a tengeri prefektúra.

"Elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot, és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen" - hangoztatta Macron elnök üzenetében, amelyben néhány képet is közzétett a feltartóztatásról. Mint írta: "Ezek a hajók, amelyek nem tartják be a tengeri hajózás legalapvetőbb szabályait, egyúttal veszélyt jelentenek a környezetre és mindenki biztonságára is". Azt is írta: "Franciaország eltökéltsége az orosz árnyékflotta elleni küzdelemben állandó és teljes".

A Tagor olajszállító megállítása a negyedik ilyen jellegű akció Párizs részéről, miután korábban már a Deyna és a Grinch nevű tankert is feltartóztatták a Földközi-tengeren, előbbit 2026 márciusában, utóbbit pedig 2026 januárjában, valamint a Boracayt, amelyet 2025 szeptemberében állítottak meg az ország nyugati partjainál, Bretagne-nál, ahol zászló nélkül hajózott.

A három hajót lefoglalták, de a bírságok befizetése után továbbhaladhattak.

