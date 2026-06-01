Videó: francia kommandósok rohamozták meg az oroszok hajóját

Az Atlanti-óceáni Tengerészeti Prefektúra szerint az oroszországi Murmanszkból indult Tagor hajót több mint 740 kilométerre Bretagne-foktól nyugatra állították meg vasárnap. "Miután a vizsgálati csoport felszállt a hajóra, a dokumentumok átvizsgálása megerősítette a gyanút, miszerint a hajó zászlaja nem szabályszerű. Értesítést küldtek a tengeri bíróság illetékes bresti ügyészének" - derült ki a közleményből.
A hajót jelenleg a francia haditengerészet kíséri egy kikötőhelyre a további ellenőrzések elvégzése érdekében
- számolt be a tengeri prefektúra.
The French Navy seized a sanctioned Russian oil tanker, the Tagor, in the Atlantic. The operation was conducted in international waters with support from the U.K. and other partners. France called the circumvention of sanctions to fund Russia's war in Ukraine "unacceptable." pic.twitter.com/2VEkRgKeUY https://t.co/2VEkRgKeUY— Open Source Intel (@Osint613) June 1, 2026
"Elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot, és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen" - hangoztatta Macron elnök üzenetében, amelyben néhány képet is közzétett a feltartóztatásról. Mint írta: "Ezek a hajók, amelyek nem tartják be a tengeri hajózás legalapvetőbb szabályait, egyúttal veszélyt jelentenek a környezetre és mindenki biztonságára is". Azt is írta: "Franciaország eltökéltsége az orosz árnyékflotta elleni küzdelemben állandó és teljes".
A Tagor olajszállító megállítása a negyedik ilyen jellegű akció Párizs részéről, miután korábban már a Deyna és a Grinch nevű tankert is feltartóztatták a Földközi-tengeren, előbbit 2026 márciusában, utóbbit pedig 2026 januárjában, valamint a Boracayt, amelyet 2025 szeptemberében állítottak meg az ország nyugati partjainál, Bretagne-nál, ahol zászló nélkül hajózott.
A három hajót lefoglalták, de a bírságok befizetése után továbbhaladhattak.
Címlapkép forrása: Getty Images
