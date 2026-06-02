A szemünk láttára fejlődik tovább az emberiség: elérkeztünk az evolúció következő szakaszához?

A magashegyi környezetben az alacsony légköri nyomás miatt kevesebb oxigén jut a szervezetbe, ami a legtöbb embernél hipoxiához, vagyis a szövetek elégtelen oxigénellátásához vezet.

A tibeti fennsíkon ugyanakkor már több mint tízezer éve élnek olyan közösségek, amelyek alkalmazkodtak ezekhez a zord körülményekhez.

Cynthia Beall, a Case Western Reserve Egyetem antropológusa és kutatócsoportja azt vizsgálta, hogy pontosan milyen élettani változások állnak a sikeres adaptáció hátterében.

A kutatók 417 olyan, 46 és 86 év közötti nőt vizsgáltak meg, akik egész életükben 3500 méter feletti magasságban éltek Nepálban. Rögzítették az élve született gyermekek számát, amely nőnként nulla és tizennégy között mozgott, átlagosan 5,2 volt, emellett számos fiziológiai mutatót, köztük a hemoglobinszintet és a hemoglobin oxigéntelítettségét is mérték.

A legmagasabb reprodukciós sikerességet mutató nőknél a hemoglobinszint nem volt sem kiugróan magas, sem túl alacsony, hanem a csoport átlagának felelt meg, a hemoglobin oxigéntelítettsége viszont kiemelkedően magasnak bizonyult.

Ez arra utal, hogy a szervezet úgy képes maximalizálni az oxigénszállítást, hogy közben nem sűríti be a vért.

Utóbbi ugyanis megnövelné a szív terhelését, hiszen a sűrűbb, viszkózusabb vér pumpálása nagyobb erőfeszítést igényel a keringési rendszertől.

Cynthia Beall elmondta, míg korábban az alacsonyabb hemoglobinszintet tartották előnyösnek, a mostani adatok szerint a közepes érték biztosítja a legnagyobb evolúciós hasznot. Hozzátette, korábban is ismert volt a magasabb oxigéntelítettség kedvező hatása, ám most bebizonyosodott, hogy a magasabb telítettség közvetlenül arányos a nagyobb előnnyel. A kutató meglepőnek nevezte azt is, hogy egyes nők alacsonyabb oxigénszállítási értékek mellett is sok gyermeket hoztak a világra, amennyiben más, az oxigénszállításhoz kapcsolódó fiziológiai tulajdonságaik kedvezőek voltak.

A legsikeresebb anyáknál emellett magasabb volt a tüdőbe áramló vér mennyisége, a szívük bal kamrája pedig az átlagosnál tágasabbnak bizonyult, márpedig ez a kamra felel az oxigéndús vér szervezetbe juttatásáért. Ezek a tulajdonságok együttesen növelik a keringés hatékonyságát, lehetővé téve, hogy a szervezet a lehető legjobban hasznosítsa a belélegzett levegő alacsony oxigéntartalmát.

A kutatók a kulturális tényezőket is figyelembe vették, hiszen a fiatalon szülni kezdő, tartós házasságban élő nők hosszabb ideig voltak kitéve a terhesség lehetőségének. Az élettani jellemzők azonban még ezeket a szempontokat kiszűrve is meghatározónak bizonyultak. Azoknak a nepáli nőknek volt ugyanis a legmagasabb a reprodukciós sikerességük, akiknek a fiziológiája a leginkább hasonlított az alacsony tengerszint feletti magasságon, stresszmentes környezetben élőkéhez.

Ez azt jelenti, hogy a természetes szelekció azokat a tulajdonságokat részesíti előnyben, amelyek a magaslati körülmények között is képesek fenntartani a síkvidéki normákhoz közeli oxigénellátást.

