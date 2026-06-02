A vietnámi háború óta nem volt ilyen: egyetlen vadászpilóta gépét kétszer is lelőtték a háborúban

Sean D. Naylor amerikai nemzetbiztonsági újságíró a légierőnél meglévő kapcsolataira hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Államok egyik pilótájával a vietnámi háború óta páratlan dolog történt:
merevszárnyú vadászpilótaként egyetlen konfliktus során két alkalommal is lelőtték a gépét.
A nem túl hízelgő beszámoló szerint az első alkalom még 2026 március elején történt, amikor egyetlen kuvaiti F/A-18-as vadászgép három F-15E típusú amerikai vadászgépet is megsemmisített. Az incidensről pontos információkat máig nem tudni, de többen azt feltételezik, hogy a kuvaiti gép pilótája nem tartotta be az előírásokat, különben világos lett volna számára, hogy baráti vadászgépeket lő le, amelyek éppen az ország légterét védték az érkező iráni drónoktól. A kínos lelövésben a három gép megsemmisült, de a pilóták időben katapultálni tudtak, így nekik nem esett bántódásuk.
Öt héttel később újabb vadászgépet vesztett az Egyesült Államok: az iráni légtérben egy éjszakai bevetés közben lelőttek egy F-15E típusú vadászgépet, feltehetően kínai MANPADS segítségével. Az újságíró azt állítja, hogy ezt a gépet is ugyanaz a pilóta vezette, aki korábban az kuvaiti esetnél is érintett volt. Ez az akció súlyos veszteségeket jelentett az amerikai légierőnek:
több gépet is meg kellett semmisíteniük, de mindkét pilótát élve kimentették az iszlamista rezsim területéről.
Címlapkép forrása: Iran's Ministry of Culture and Islamic Guidance/Handout via Getty Images
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