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Aggódnak az elemzők: percek alatt letarolja az ukrán célpontokat az orosz szuperfegyver, Kijev tehetetlen
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Aggódnak az elemzők: percek alatt letarolja az ukrán célpontokat az orosz szuperfegyver, Kijev tehetetlen

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Oroszország egyre gyakrabban vet be Cirkon típusú cirkálórakétákat az Ukrajna elleni támadásokban, amelyek elfogására jelenleg nincs ukrán megoldás. A legutóbbi, május 2-i éjszakai csapásban indított nyolc ilyen rakéta egyikét sem sikerült ártalmatlanítani, aminek egy ukrán biztonságpolitikai elemző szerint elsősorban az az oka, hogy nincs elegendő elfogórakéta a Patriot légvédelmi rendszerekhez - közölte a RBC-Ukraine.

A 3M22 Cirkon eredetileg hajók elleni fegyvernek készült, amelyet hadihajók megsemmisítésére terveztek, az orosz haderő azonban szárazföldi célpontok ellen is beveti Ukrajna területén. A cirkálórakétákat újabban viszont a kurszki területről, a mobil, szárazföldi Basztyion típusú indítóállásokból is alkalmazzák.

A Cirkon valódi hiperszonikus fegyver, amely repülése végső szakaszában akár a hétszeres hangsebességet is képes átlépni. A cirkálórakéta képes 30-40 kilométeres magasságban is repülni, hatótávolsága pedig 1500 kilométer körül mozog.

Mivel eredetileg mozgó tengeri célpontok eltalálására fejlesztették ki, a szárazföldi célok ellen is rendkívül pontos csapásmérésre képes. A kurszki indítások pedig azt jelentik, hogy

mindössze 3–6 perc alatt eléri az ukrán célpontokat,

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ami minimális reakcióidőt hagy a légvédelemnek és a lakosságnak egyaránt.

Bár az ukrán légvédelem korábban többször is sikeresen semmisített meg Cirkon rakétákat – jellemzően Kijev védelme során –, ehhez a Patriot rendszer PAC-3 típusú elfogórakétáira van szükség. Anton Zemljanyij, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elemzője szerint a mostani kudarcok oka egyértelműen az, hogy a nyugati partnerek nem tudják időben biztosítani a szükséges PAC-3-as rakétákat.

A készlethiány miatt jelenleg a ballisztikus rakéták jelentős része és valamennyi kilőtt Cirkon eléri a célpontját.

Az ukrán katonai hírszerzés adatai szerint Oroszország havonta mintegy tíz Cirkont gyárt, és az elmúlt években összesen nagyjából kétszáz darabot halmozott fel belőle.

Az elemző szerint a Cirkonok jelentette fenyegetés hatékonyan kezelhető lenne, ha elegendő Patriot-elfogórakéta állna az ukrán légvédelem rendelkezésére.

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Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio

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