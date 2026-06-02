Aggódnak az elemzők: percek alatt letarolja az ukrán célpontokat az orosz szuperfegyver, Kijev tehetetlen

A 3M22 Cirkon eredetileg hajók elleni fegyvernek készült, amelyet hadihajók megsemmisítésére terveztek, az orosz haderő azonban szárazföldi célpontok ellen is beveti Ukrajna területén. A cirkálórakétákat újabban viszont a kurszki területről, a mobil, szárazföldi Basztyion típusú indítóállásokból is alkalmazzák.
A Cirkon valódi hiperszonikus fegyver, amely repülése végső szakaszában akár a hétszeres hangsebességet is képes átlépni. A cirkálórakéta képes 30-40 kilométeres magasságban is repülni, hatótávolsága pedig 1500 kilométer körül mozog.
Mivel eredetileg mozgó tengeri célpontok eltalálására fejlesztették ki, a szárazföldi célok ellen is rendkívül pontos csapásmérésre képes. A kurszki indítások pedig azt jelentik, hogy
mindössze 3–6 perc alatt eléri az ukrán célpontokat,
ami minimális reakcióidőt hagy a légvédelemnek és a lakosságnak egyaránt.
Bár az ukrán légvédelem korábban többször is sikeresen semmisített meg Cirkon rakétákat – jellemzően Kijev védelme során –, ehhez a Patriot rendszer PAC-3 típusú elfogórakétáira van szükség. Anton Zemljanyij, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elemzője szerint a mostani kudarcok oka egyértelműen az, hogy a nyugati partnerek nem tudják időben biztosítani a szükséges PAC-3-as rakétákat.
A készlethiány miatt jelenleg a ballisztikus rakéták jelentős része és valamennyi kilőtt Cirkon eléri a célpontját.
Az ukrán katonai hírszerzés adatai szerint Oroszország havonta mintegy tíz Cirkont gyárt, és az elmúlt években összesen nagyjából kétszáz darabot halmozott fel belőle.
Az elemző szerint a Cirkonok jelentette fenyegetés hatékonyan kezelhető lenne, ha elegendő Patriot-elfogórakéta állna az ukrán légvédelem rendelkezésére.
Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio
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