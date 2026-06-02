Alattomos taktikáról rántották le a leplet: így akar maximális pusztítást okozni Oroszország
Keddre virradó éjszaka Oroszország kettős csapást hajtott végre a Naftogaz ukrán állami energiavállalat egy kulcsfontosságú Harkiv megyei létesítményénél – írja a vállalat közleménye.

Az éjszakai támadás során az ellenség kombinált taktikát alkalmazott. Először drónokkal támadták a létesítményt. Körülbelül egy órával később az oroszok ismét csapást mértek, ezúttal rakétákkal

– írta a Naftogaz.

A közlemény szerint Oroszország „szándékos terrortaktikát” alkalmaz, melynek célja, hogy előbb kárt tegyenek a létesítményben, később pedig a mentésre kivezényelt szolgálatok tagjai között vigyenek végbe pusztítást.

Az oroszok így próbálnak maximális kárt okozni nemcsak az infrastruktúrában, hanem a mentést, a javítást és a helyreállítást végző emberekben is. Ez a taktika okozta a tragikus következményeket május 5-én éjjel, amikor kollégáink és az Állami Rendkívüli Szolgálat mentői meghaltak

– mondta Szerhij Koretszkij, a Naftogaz igazgatótanácsának elnöke.

Koretszkij megjegyezte, a májusi eset után szigorítottak a biztonsági protokollokon, így a mostani támadás szerencsére nem szedett áldozatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

