Alattomos taktikáról rántották le a leplet: így akar maximális pusztítást okozni Oroszország

Az éjszakai támadás során az ellenség kombinált taktikát alkalmazott. Először drónokkal támadták a létesítményt. Körülbelül egy órával később az oroszok ismét csapást mértek, ezúttal rakétákkal

– írta a Naftogaz.

A közlemény szerint Oroszország „szándékos terrortaktikát” alkalmaz, melynek célja, hogy előbb kárt tegyenek a létesítményben, később pedig a mentésre kivezényelt szolgálatok tagjai között vigyenek végbe pusztítást.

Az oroszok így próbálnak maximális kárt okozni nemcsak az infrastruktúrában, hanem a mentést, a javítást és a helyreállítást végző emberekben is. Ez a taktika okozta a tragikus következményeket május 5-én éjjel, amikor kollégáink és az Állami Rendkívüli Szolgálat mentői meghaltak

– mondta Szerhij Koretszkij, a Naftogaz igazgatótanácsának elnöke.

Koretszkij megjegyezte, a májusi eset után szigorítottak a biztonsági protokollokon, így a mostani támadás szerencsére nem szedett áldozatokat.

