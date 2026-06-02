Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Legalább kilenc ember meghalt – öt Dnyipro, négy Kijev városában –, több tucat pedig megsérült, miután Oroszország átfogó drón- és rakétatámadást indított több nagyobb ukrán város ellen keddre virradóra. Eközben Ukrajna tovább folytatta az orosz olajlétesítmények támadását: a kubáni Ilszkij olajfinomítóra csaptak le drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Teljesen leállt az olajfeldolgozás a Lukoil volgográdi finomítójában

Két iparági forrás szerint teljesen leállt az olaj feldolgozása a Lukoil volgográdi finomítójában, amelyet május 29-én ért orosz dróntámadás.

2024-ben a finomító összesen 13,5 millió tonna olajat dolgozott fel, ami a teljes orosz finomítói kapacitás 5 százaléka.

(Reuters)

Támadás érte az Ilszkij olajfinomítót

Kigyulladt az oroszországi Ilszkij olajfinomító a déli Krasznodari határterületen egy dróntámadás után – közölték a helyi hatóságok.

Az előzetes információk szerint nem voltak áldozatok.

Az Ilszkij olajfinomító éves feldolgozó kapacitása 6,6 millió tonna olaj, és elsősorban exportra termel.

(Reuters)

Masszív támadás történt Ukrajna ellen

Átfogó rakéta- és dróntámadást indított az éjjel Oroszország Ukrajna ellen, összesen 9 ember meghalt, és legalább 89 megsérült.

Kijevben négy ember életét vesztette a támadásokban, további 51 megsérült. Vitalij Klicsko polgármester szerint egy kilencemeletes épület összeomlott, még lehetnek emberek a romok alatt, így az áldozatok száma tovább nőhet.

Dnyipróban öt ember meghalt és 25 megsérült, miután több lakóházat is támadás ért.

Harkivban a város számos pontját érték csapások, amelyekben tíz ember megsérült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hétfő esti beszédében figyelmeztetett arra, hogy nagyszabású támadást indíthat Oroszország Ukrajna ellen.

(The Kyiv Independent)

