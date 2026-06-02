Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Átfogó rakéta- és dróntámadást indított az éjjel Oroszország Ukrajna ellen, összesen 9 ember meghalt, és legalább 89 megsérült.

Kijevben négy ember életét vesztette a támadásokban, további 51 megsérült. Vitalij Klicsko polgármester szerint egy kilencemeletes épület összeomlott, még lehetnek emberek a romok alatt, így az áldozatok száma tovább nőhet.

Dnyipróban öt ember meghalt és 25 megsérült, miután több lakóházat is támadás ért.

Harkivban a város számos pontját érték csapások, amelyekben tíz ember megsérült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hétfő esti beszédében figyelmeztetett arra, hogy nagyszabású támadást indíthat Oroszország Ukrajna ellen.

(The Kyiv Independent)