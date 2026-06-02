Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok
Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A távozó szervezeti vezetők utódait már ki is nevezték a két rendvédelmi szerv élére, írja a Belügyminisztériumra hivatkozva az MTI.

A miniszteri döntés értelmében június 2-i hatállyal távozik posztjáról Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem eddigi főigazgatója, valamint Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagy, országos parancsnok.

Az új vezetők június 3-i hatállyal lépnek hivatalba,

így a katasztrófavédelem irányítását Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a büntetés-végrehajtásét pedig Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy veszi át.

Varga Ferenc, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság új vezetője korábban a főváros tűzoltóparancsnokaként dolgozott. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, emellett 2023 óta a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatói feladatait is ellátja.

A büntetés-végrehajtás új parancsnoka, Schmehl János több mint három évtizede szolgál a szervezet kötelékében, és ez idő alatt több intézet vezetőjeként is komoly tapasztalatot szerzett. Legutóbbi beosztásában, 2013 óta az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyetteseként dolgozott.

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

