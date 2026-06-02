Bejelentette Aleksandar Vučić: nem lesz többé Szerbia elnöke

Vučić 2014 és 2017 között volt Szerbia miniszterelnöke, majd 2017-ben elnökké választották. 2022-ben újra elindult az államfői posztért, amit meg is nyert.

Az alkotmány szerint az elnököt összesen kétszer választhatják meg, Vučić így hivatalosan nem indulhatna újra a posztért.

A Bloombergnek adott interjújában a jelenlegi elnök kizárta, hogy újra elindulna a posztért, összhangban azzal, amit az alkotmány rögzít.

Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy visszatérne-e a miniszterelnöki székbe, azt mondta, ez „megtörténhet”,

mivel pártjának, a Szerb Haladó Pártnak szüksége lehet az ő vezetésére.

Szerbiában egyébként az alkotmány szerint a miniszterelnök bír nagyobb hatalommal, az elnök szerepe döntően ceremoniális, de mivel közvetlenül választják, az informális hatalma jóval nagyobb, mint egy parlament által választott elnöknek.

Vučić elnöksége alatt az államfői hatalom informálisan még nagyobbra nőtt, az ország tényleges vezetése az ő kezébe került,

míg az egymást váltó miniszterelnökök hatalma a kormány napi ügyeinek intézésére korlátozódik.

Szerbiában 2027-ben tartanak elnökválasztást és parlamenti választást is, így megvan a lehetőség, hogy elnöki mandátumának lejárta után Vučić rövid időn belül miniszterelnök legyen. Amennyiben a politikus visszatérne a kormányfői székbe, nagyon valószínű, hogy a tényleges végrehajtó hatalom visszakerülne a kormányfő kezébe, ahogy azt az alkotmány előírja.

Vučić 2024 novembere óta, mikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, 16 ember halálát okozva, ismétlődő tüntetésekkel néz szembe. Az ellenzék azonban nem tudott megerősödni, továbbra is a Szerb Haladó Párt a legesélyesebb a választások megnyerésére.

