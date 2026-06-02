Egyre többen állítják: megtörténhet az elképzelhetetlen, Ukrajna legyőzheti az oroszokat

Amikor 2022 februárjában Moszkva nagyszabású katonai inváziót indított Ukrajna ellen, akkor szinte alig volt ember, aki nagy tételben mert volna fogadni a kijevi kormány hosszútávú túlélésére. Vlagyimir Putyin orosz elnök is így tervezett, „három nap alatt” el akarta foglalni a fővárost. A kezdeti lendület hamar megtört, kibuktak az orosz stratégiai tervezés hibái, de ez nem jelentette, hogy feladnák. Az átalakítások és újratervezések mellett továbbra is fennmaradt az az alapvetés, hogy az orosz fölény miatt Ukrajna számára továbbra is a „túlélés” az elsődleges feladat. Az elmúlt időszakban

egyre többen gondolják úgy, hogy ezt újra kellene gondolni.

Az európai szakértők egy részének az a véleménye, hogy a kitartó fejlesztések az ukrán oldalon meghozták az eredményt és Kijev át tudta venni a kezdeményezést. Ez mostanra nem pusztán lendületet adott számára, hanem akár a győzelem reményével is kecsegtet. A változást az hozta meg, hogy az ukránok a robotikára és a mesterséges intelligenciára koncentráltak a fejlesztések során. Ez annyira sikeresnek bizonyult, hogy 90 százalék feletti biztossággal képesek megsemmisíteni a támadó légvédelmi eszközöket, miközben a szárazföldön telepített eszközök hosszú, stabil ellenállást képesek kifejteni a támadások ellen. Bizonyos esetekben még területek visszaszerzésére is példa volt a pilóta nélküli drónok segítségével.

A szakértők kiemelik, hogy a sikerekben fontos a partnerség az európai partnerekkel a fejlesztésekben, valamint a taktika frissítése is. A frontvonal közelében a lehető legtöbb rendszert összekapcsolnak egymással, hogy ezzel is növeljék a hatékonyságot. Az ukrán tisztviselők optimistán nyilatkoznak, szerintük néhány év alatt hoztak be korábban leküzdhetetlennek hitt lemaradásokat, és az autonóm képességek fogják jelenteni a jövőt. Szerintük azok a hadseregek bukásra vannak ítélve, melyek nem ebben látják a fejlődési irányvonalat. Az orosz gazdaságban közben egyre nagyobb problémák mutatkoznak, amelyek azt a következtetést engedik, hogy Moszkva sem engedheti meg magának a végtelenül hosszúra nyúló háborúskodást. A rendkívül költséges művelet miatt Putyin támogatottsága csökkenni kezdett, a lakossági elégedetlenség növekszik, miközben a frontvonalon már nem tudják megfelelőn pótolni a veszteségeket. Ha ez sokáig így folytatódik,

az sem kizárható, hogy az ukránok győztesen kerülnek ki a konfliktusból, ez közel négy és fél évvel ezelőtt elképzelhetetlen forgatókönyvnek számított.

