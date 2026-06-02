Felcsillant a reménysugár a parajdi sóbányánál: 80 éve lezárt föld alatti járat lehet a megmentő

A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette:
a 80 éve lezárt kutatótáró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra, jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt.
A parajdi bányászok 2025 szeptemberében végeztek feltáró és állagmegőrző munkálatokat az Erzsébet-táróban. A munkálatokat annak reményében végezték, hogy a sóhegy északkeleti felében található kutatótáróból nyíló harántkamra – egy ezer négyzetméteres föld alatti galéria – alkalmas lehet arra, hogy megnyissák a látogatók előtt, és ezáltal részlegesen pótolják a tavaly májusban elárasztott sóbánya hiányát.
Moldován István – aki a katasztrófa idején a bányamentő csapat vezetője is volt – a lapnak elmondta: továbbra sem mondtak le az Erzsébet-táró helyreállításáról, szakmai szempontból nincs akadálya, hogy megnyissák és akár új gyógykezelői szintként használják.
Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen
– idézte az illetékest a lap.
Moldován István elmondta: a táróban végzett munkálatok folytatásának bürokratikus akadályai vannak, az Országos Sóipari Társaság (Salrom) alkalmazottai jogi problémákba ütköztek. A hatályos romániai törvények szerint ugyanis a bezárt vagy bezárás alatt álló bányák kezelése, a föld alatti tárnák és galériák végleges lezárása, a zagytározók biztonságossá tétele, a bányavizek kezelése – így a lezárt Erzsébet-bánya kezelése is – a Conversmin Rt. állami céghez tartozik. Ez a Salromhoz hasonlóan a gazdasági minisztériumnak van alárendelve, így a bányászok igényelték a szaktárcától az engedélyt a munkálatok folytatásához, és most a minisztériumi jóváhagyására várnak – mondta Moldován.
A parajdi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet az előző napok heves esőzései okoztak.
A helyi vészhelyzeti bizottság május 8-án veszélyhelyzetet hirdetett. Pár hétre rá, május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két nap után fel kellett adni a föld alatti védekezést, a betörő víz teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító létesítményt.
A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Veres Nándor
Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"
Azt mondják, Netanjahu döntése miatt lényegében elvesztette Izrael a szuverenitását.
Felcsillant a reménysugár a parajdi sóbányánál: 80 éve lezárt föld alatti járat lehet a megmentő
Bányászatilag megoldható lenne az újranyitás, bürokratikus és pénzügyi akadályok vannak.
Megjött a jelzés: a profik szerint most 70 százalékkal többet ér ez a részvény!
Egy izgalmas nevet mutatunk.
Ha a történelem ismétli önmagát, bizonytalan idők várnak a tőzsdékre
A kutatások szerint.
Lezárták a Google elleni adathalászásás ügyében folyó vizsgálatot
Meg kellett szüntetni az eljárást.
Magyar Péter bejelentette: jöhet a találkozó Volodimir Zelenszkijjel
Már a jövő hét elején.
Jól ismert európai politikust szúrtak ki véletlenül Moszkvában – Egyelőre rejtély, mit keres az orosz fővárosban
Putyinnal közismerten jó viszonyt ápol.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Közös kassza vagy külön számla? A legnagyobb pénzügyi dilemma összeköltözéskor
Az összeköltözés vagy az esküvő után előbb-utóbb minden pár életében eljön egy nagyon fontos beszélgetés: hogyan kezeljük innentől a pénzügyeinket? Bár a közös kassza gondolata érzel
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.