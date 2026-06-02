Fény derült a súlyos titokra: Peking nyakig benne volt az amerikai vadászgépek történelmi lelövésében

2026. április 2-ről 3-ra virradó éjjel bevetés közben lelőttek egy amerikai F-15E vadászgépet Irán felett. A részletek sokáig homályosak voltak, az amerikai elitalakulatok végül egy merész akcióval kimentették a pilótát az iszlamista rezsim területéről. A művelet során további veszteségeket szenvedtek, ugyanakkor a legfontosabb kérdést mégis az jelentette, hogy a korábban légifölényt jelentő amerikaiak hogyan tudták elveszteni a vadászgépet. Az amerikai lapnak névtelenül nyilatkozó források információi szerint
kínai gyártmányú MANPADS-ról adhatták le a lövést.
A mentőakció további 3 vadászgép és 4 helikoptert veszteséget jelentett az amerikaiaknak, szóval „nem úszták meg olcsón”. Az egyik legnagyobb csorba ugyanakkor az F-15-ö hírnevén esett: eddig soha nem fordult elő, hogy egy példányt éles helyzetben az ellenséges erők lelőttek volna.
A nyilvánosságra hozott adatok egyben azt is jelentik, hogy az amerikai vadászgépnek a sötétben alacsony magasságban kellett műveletet végrehajtania. Ez annak a biztos jele, hogy az Egyesült Államok katonai döntéshozói nem vették biztosra az iráni légvédelmi rendszerek maradéktalan kiiktatását. A jelentések szerint Teherán korábban három kínai MANPAS-ot szerzett be, a HN-5, QW-1 és a QW-18 típust. Más beszámolók szerint Peking további eszközöket tervezhet szállítani a rezsim számára. Oroszország Verbákkal járul hozzá az iráni légvédelem megerősítéséhez.
Kína egy másik esetben is kulcsszerepet játszhatott: az amerikai F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgép észlelésében.
Peking nagy teljesítményű radarokat adhatott át az iszlamista hatalomnak, de a YLC-8B átadásáról már a konfliktust megelőzően is pletykáltak. Ezt a berendezést kifejezetten arra fejlesztette ki a keleti nagyhatalom, hogy a rejtett objektumokat észlelje. Észlelési távolsága 500 kilométeres, ballisztikus rakéták esetében akár 700 kilométeres hatósugárban is képes bemérni az eszközöket. A jelentések szerint az UHF-sávban működő radar már 350 kilométeres távolságban képes bemérni az F-22 Raptor lopakodó vadászgépet. Mindez március 18-án történt, amikor egy ismeretlen eredetű légvédelmi rendszer támadást indított az amerikai F-35 gép ellen, a jelentések szerint károkat is okoztak. Mindez azt jelenti, hogy a hetek óta tartó műveletben a hatalmas fölény ellenére sem sikerült az Egyesült Államoknak biztosítani a biztonságos légteret az ország felett.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon
Szeptembertől lép életbe a döntés.
Zelenszkij bejelentette: megszerezték Moszkva nagy terveit, tudják, mire készülnek az oroszok
Fontos információkhoz jutottak.
Végleg leszámolt a "dekadens" Nyugattal Oroszország: eltűnik a rettegett Terminator a harcterekről, Szpiridonként tér vissza
Magyarok is pályáztak a harcjármű átnevezésére.
Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról
Éles fordulat az eddigiekhez képest.
Figyelem: egészen elképesztő céláremelés jött erre a részvényre!
Nagyon komoly a potenciál.
Óriási üzletet kötött Magyarország szomszédja: százasával érkezhetnek a páncélosok
2030-ra fejeződik be a szállítás.
Egyre többen állítják: megtörténhet az elképzelhetetlen, Ukrajna legyőzheti az oroszokat
Rengeteg változás zajlik a frontvonalon.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?