Fény derült a súlyos titokra: Peking nyakig benne volt az amerikai vadászgépek történelmi lelövésében

2026. április 2-ről 3-ra virradó éjjel bevetés közben lelőttek egy amerikai F-15E vadászgépet Irán felett. A részletek sokáig homályosak voltak, az amerikai elitalakulatok végül egy merész akcióval kimentették a pilótát az iszlamista rezsim területéről. A művelet során további veszteségeket szenvedtek, ugyanakkor a legfontosabb kérdést mégis az jelentette, hogy a korábban légifölényt jelentő amerikaiak hogyan tudták elveszteni a vadászgépet. Az amerikai lapnak névtelenül nyilatkozó források információi szerint

kínai gyártmányú MANPADS-ról adhatták le a lövést.

A mentőakció további 3 vadászgép és 4 helikoptert veszteséget jelentett az amerikaiaknak, szóval „nem úszták meg olcsón”. Az egyik legnagyobb csorba ugyanakkor az F-15-ö hírnevén esett: eddig soha nem fordult elő, hogy egy példányt éles helyzetben az ellenséges erők lelőttek volna.

A nyilvánosságra hozott adatok egyben azt is jelentik, hogy az amerikai vadászgépnek a sötétben alacsony magasságban kellett műveletet végrehajtania. Ez annak a biztos jele, hogy az Egyesült Államok katonai döntéshozói nem vették biztosra az iráni légvédelmi rendszerek maradéktalan kiiktatását. A jelentések szerint Teherán korábban három kínai MANPAS-ot szerzett be, a HN-5, QW-1 és a QW-18 típust. Más beszámolók szerint Peking további eszközöket tervezhet szállítani a rezsim számára. Oroszország Verbákkal járul hozzá az iráni légvédelem megerősítéséhez.

Kína egy másik esetben is kulcsszerepet játszhatott: az amerikai F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgép észlelésében.

Peking nagy teljesítményű radarokat adhatott át az iszlamista hatalomnak, de a YLC-8B átadásáról már a konfliktust megelőzően is pletykáltak. Ezt a berendezést kifejezetten arra fejlesztette ki a keleti nagyhatalom, hogy a rejtett objektumokat észlelje. Észlelési távolsága 500 kilométeres, ballisztikus rakéták esetében akár 700 kilométeres hatósugárban is képes bemérni az eszközöket. A jelentések szerint az UHF-sávban működő radar már 350 kilométeres távolságban képes bemérni az F-22 Raptor lopakodó vadászgépet. Mindez március 18-án történt, amikor egy ismeretlen eredetű légvédelmi rendszer támadást indított az amerikai F-35 gép ellen, a jelentések szerint károkat is okoztak. Mindez azt jelenti, hogy a hetek óta tartó műveletben a hatalmas fölény ellenére sem sikerült az Egyesült Államoknak biztosítani a biztonságos légteret az ország felett.

