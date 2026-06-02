Hátat fordítottak az amerikai katonák az orosz határnak - Komoly rés keletkezett a NATO pajzsán

Robertas Kaunas védelmi miniszter közölte, hogy miközben a jelenleg Litvániában állomásozó amerikai alakulatok a terveknek megfelelően távoznak,
a következő váltásként érkező egység nem a várt időpontban fut be.
A halasztás hátterében az áll, hogy a Trump-kormányzat az iráni háború miatti belső NATO-feszültségek következtében több ezer katonát von ki Németországból és Lengyelországból, ami az európai amerikai erők átcsoportosítását vonja maga után.
A tárcavezető a vilniusi sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy a következő rotáció jelenleg felülvizsgálat alatt áll, mivel az európai amerikai csapatlétszám átalakulóban van, ami természetszerűleg a regionális jelenlét újraértékelésével jár. Amennyiben az új egység nem érkezik meg időben,
Litvánia 2020 óta először maradhat amerikai gépesített zászlóalj nélkül.
A miniszter elmondta, hogy a múlt héten a szingapúri Shangri-La Párbeszéd biztonságpolitikai fórumon személyesen egyeztetett Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel. Washington arról biztosította őt, hogy a balti térség továbbra is kiemelten fontos a NATO és az Egyesült Államok számára, Litvánia védelmi kiadásainak mértékét pedig példaként állítják a többi szövetséges elé.
Az Oroszországgal határos Litvánia 2022 óta megháromszorozta védelmi költségvetését, így idén már a bruttó hazai termék (GDP) 5,4 százalékát fordítja katonai célokra. A tavaly októberben érkezett, jelenleg is ott állomásozó kontingens a texasi székhelyű 1. lovashadosztály (1st Cavalry Division) két zászlóaljából áll, amelyeket Abrams harckocsikkal, Bradley gyalogsági harcjárművekkel és Paladin önjáró tarackokkal szereltek fel. Ez az egység volt az első, amely a fehérorosz határ közelében fekvő pabradėi katonai bázison újonnan felépített állandó létesítményekben kapott elhelyezést.
Forrás: Reuters
