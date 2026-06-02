  • Megjelenítés
Hónapokig terjedhetett észrevétlenül a halálos vírus: a szakértők attól félnek, megismétlődik a korábbi rémálom
Globál

Hónapokig terjedhetett észrevétlenül a halálos vírus: a szakértők attól félnek, megismétlődik a korábbi rémálom

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő Ebola-járvány valószínűleg jóval súlyosabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak – figyelmeztetett hétfőn a Nemzetközi Mentőbizottság (IRC). A segélyszervezet szerint a válaszlépéseket hátráltatja a késedelmes felismerés és a kontaktkutatás riasztóan alacsony szintje - jelentette az ABC News.

A kongói egészségügyi minisztérium adatai szerint jelenleg több mint ezer gyanús esetet és kétszáznál is több feltételezett halálos áldozatot tartanak nyilván az országban. Eddig hivatalosan 282 fertőzést és 42 halálesetet erősítettek meg.

Az IRC szerint az Ebola-vírus akár már három hónappal a járvány májusi hivatalos megerősítése előtt is észrevétlenül terjedhetett.

A szervezet egyik vezető járványügyi szakértője, Rachel Howard elmondta, hogy a lehetséges fertőzötteknek mindössze 20 százalékát követik nyomon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóságok képtelenek azonosítani és elszigetelni az új fertőzési láncokat.

Ugandában eddig kilenc, utazáshoz köthető esetet és egy halálesetet igazoltak.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Megelégelték Putyin fenyegetéseit: amerikai atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország közvetlen szomszédságában

Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában

Az IRC attól tart, hogy a járvány további országokra – többek között Burundira és Dél-Szudánra – is átterjedhet.

A helyzetet tovább súlyosbítja a diagnosztikai tesztkészletek hiánya. A tesztelési kapacitások szűkössége jelentősen lassítja az esetszámok hivatalos megerősítését.

A járványban eddig legalább hat egészségügyi dolgozó halt meg, köztük az elmúlt napokban két orvos is életét vesztette.

Howard arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek egyre inkább kerülik az egészségügyi intézményeket.

A fertőzöttek emiatt szakszerű ellátás helyett a közösségeikben maradnak, ami tovább rontja a helyzetet, és aláássa a lakosság bizalmát a járványügyi válaszintézkedések iránt.

Az IRC szerint a mostani krízis egyre inkább a 2018–2020-as észak-kivui Ebola-járványra emlékeztet, amelynek során a WHO adatai alapján több mint 3400 megbetegedést és 2200 halálesetet regisztráltak. A védekezést akkor is jelentősen megnehezítette a bizonytalan biztonsági helyzet, a lakosság fokozott mozgása és a közösségek ellenállása.

A jelenlegi helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy a mostani járványt okozó Bundibugyo-vírus ellen – a korábbi kitörésekkel ellentétben – még nincs engedélyezett vakcina.

Kapcsolódó cikkünk

Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag

Bejelentette a Covid-vakcinagyártó: oltóanyagot fejlesztenek az elszabadult halálos kór megfékezésére

Kimondta a járványügyi vezető: gyorsabban terjed a pusztító vírus, mint ahogy a világ reagálni tudna

Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: új helyen bukkant fel a rendkívül halálos vírus

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken
Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility