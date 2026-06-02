Hónapokig terjedhetett észrevétlenül a halálos vírus: a szakértők attól félnek, megismétlődik a korábbi rémálom

A kongói egészségügyi minisztérium adatai szerint jelenleg több mint ezer gyanús esetet és kétszáznál is több feltételezett halálos áldozatot tartanak nyilván az országban. Eddig hivatalosan 282 fertőzést és 42 halálesetet erősítettek meg.
Az IRC szerint az Ebola-vírus akár már három hónappal a járvány májusi hivatalos megerősítése előtt is észrevétlenül terjedhetett.
A szervezet egyik vezető járványügyi szakértője, Rachel Howard elmondta, hogy a lehetséges fertőzötteknek mindössze 20 százalékát követik nyomon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóságok képtelenek azonosítani és elszigetelni az új fertőzési láncokat.
Ugandában eddig kilenc, utazáshoz köthető esetet és egy halálesetet igazoltak.
Az IRC attól tart, hogy a járvány további országokra – többek között Burundira és Dél-Szudánra – is átterjedhet.
A helyzetet tovább súlyosbítja a diagnosztikai tesztkészletek hiánya. A tesztelési kapacitások szűkössége jelentősen lassítja az esetszámok hivatalos megerősítését.
A járványban eddig legalább hat egészségügyi dolgozó halt meg, köztük az elmúlt napokban két orvos is életét vesztette.
Howard arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek egyre inkább kerülik az egészségügyi intézményeket.
A fertőzöttek emiatt szakszerű ellátás helyett a közösségeikben maradnak, ami tovább rontja a helyzetet, és aláássa a lakosság bizalmát a járványügyi válaszintézkedések iránt.
Az IRC szerint a mostani krízis egyre inkább a 2018–2020-as észak-kivui Ebola-járványra emlékeztet, amelynek során a WHO adatai alapján több mint 3400 megbetegedést és 2200 halálesetet regisztráltak. A védekezést akkor is jelentősen megnehezítette a bizonytalan biztonsági helyzet, a lakosság fokozott mozgása és a közösségek ellenállása.
A jelenlegi helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy a mostani járványt okozó Bundibugyo-vírus ellen – a korábbi kitörésekkel ellentétben – még nincs engedélyezett vakcina.
Címlapkép forrása: Getty Images
