Jól ismert európai politikust szúrtak ki véletlenül Moszkvában – Egyelőre rejtély, mit keres az orosz fővárosban

Schröder útjáról előzetes bejelentés nem volt, így egyelőre nem tudni, mit csinál a volt kancellár az orosz fővárosban.

A második legnagyobb orosz városban, Szentpéterváron szerdán kezdődik az éves nemzetközi gazdasági fórum, melyre idén német vendégeket is várnak, köztük az oroszbarát, szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) politikusait.

Elképzelhető, hogy az egykori szociáldemokrata kancellár is a fórumra érkezett Oroszországba.

Schröder a kancellári hivatalból való 2005-ös távozását követően több orosz állami energiacégben is fontos pozíciókat töltött be, és közismerten jó viszonyban van Putyinnal.

Az orosz elnök nemrég közvetítőnek javasolta Schrödert az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokon, de az EU és Ukrajna részéről is elutasították a személyét a Putyinhoz való közelsége miatt.

