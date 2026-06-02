  • Megjelenítés
FONTOS Állami kamatokon híznak a magyar bankok, új javaslattal állt elő az MNB
Kimondta Irán: elkerülhetetlen a háború folytatása
Globál

Kimondta Irán: elkerülhetetlen a háború folytatása

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohammed Dzsafar Aszadi, az iráni fegyveres erők vezérkara, a Hatam al-Anbijá egyik vezetője.

Az Egyesült Államok teljes megadást követel tőlünk, az iráni nép azonban sosem fog kapitulálni (...) Márpedig megadás nélkül a háború elkerülhetetlen; így hát várjuk a háborút és nem félünk "

- szögezte le a parancsnokság ellenőrzésért felelős vezető-helyettes, akinek szavait az IRIB iráni állami műsorszóró tolmácsolta.

Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínylette, a hadiipar nem állt le, és

a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek teljes mértékben rejtve vannak az ellenség előtt".

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Súlyos korrupciós ügy bukott ki: berendelték a vezérkari főnököt a bíróságra Romániában

Alattomos taktikáról rántották le a leplet: így akar maximális pusztítást okozni Oroszország

Aszadi emellett azt vetette az Egyesült Államok és szövetségesei szemére, hogy az 1979-es iráni iszlám forradalom óta igyekszik meggyengíteni a síita államot, ám emlékeztetett arra, hogy ezek az erőfeszítések még a nyolc éven át tartó iráni-iraki háború alatt sem jártak sikerrel, annak ellenére sem, hogy a bagdadi vezetést abban az időben a Szovjetunió is támogatta.

Donald Trump amerikai elnök azon, április elején tett kijelentésére reagálva, amely szerint az amerikai erők "a kőkorszakba bombázzák vissza Iránt", Aszadi leszögezte:

azt üzenjük, hogy ha már nem maradna semmink, majd kövekkel harcolunk Amerika ellen".

Kapcsolódó cikkünk

Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs

Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be

Bekeményít Irán: nem bízunk az amerikai ígéretekben!

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility