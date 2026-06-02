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Kitört a belső háború az amerikai hírszerzésben: drasztikus lépésre szánta el magát a CIA, Irán is érintett
Globál

Kitört a belső háború az amerikai hírszerzésben: drasztikus lépésre szánta el magát a CIA, Irán is érintett

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A Reuters információi szerint komoly belső vita alakult ki az amerikai hírszerző ügynökségek között.

A hírügynökségnek egymástól függetlenül több forrás is arról számolt be, hogy a Központi Hírszerzési Ügynökség (CIA) leállította a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatala által készített egyes hírszerzési jelentésekhez való hozzájárulást. Ez megába foglalja az iráni háborús eseményeket is. A döntést megelőzte, hogy felelőségi viták alakultak ki a két érintett ügynökség között.

Megerősítették, hogy a CIA már nem vesz részt rendszeresen az iráni háborúról szóló információk elemzésében. A konfliktus középpontjában a Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója által 2025 áprilisában létrehozott munkacsoport körüli problémák állhatnak. A nézeteltérést az okozza, hogy

a CIA vezetése szerint meggondolatlanul járt el a hagyományos hírszerzési információk megosztására és titkosítás alóli feloldására vonatkozó protokollok megkerülésével.

Erre válaszul a Központi Hírszerzési Ügynökség blokkolta a hozzáférést információkhoz a Gabbard Igazgatói Kezdeményezések Csoportjától.

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Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

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