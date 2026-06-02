  • Megjelenítés
Kreml: már ma vége lehet a háborúnak – Egyetlen dolgot kér Oroszország
Globál

Kreml: már ma vége lehet a háborúnak – Egyetlen dolgot kér Oroszország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ha Ukrajna kivonja a katonáit „Oroszország régióiból”, a konfliktusnak már ma vége lesz – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke.

Peszkovot arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Ukrajna vezetője arra számít, hogy a télen vége lehet az ukrajnai háborúnak.

Nem kell télig várni, a háborúnak akár a mai nap végén vége lehet”

– mondta az orosz szóvivő.

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez megtörténjen,

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"

Felcsillant a reménysugár a parajdi sóbányánál: 80 éve lezárt föld alatti járat lehet a megmentő

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia, hogy az ukrán katonák vonuljanak ki „az orosz régiókból”.

Oroszország nemzetközileg elismert régióiban nincsenek ukrán katonák, Peszkov valószínűleg a 2022-ben „annektált” négy ukrán megyére gondolt – ez Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon.

Az orosz sajtófőnök arról is beszélt, hogy annak ellenére, hogy most nincsenek közvetlen béketárgyalások Ukrajnával, Oroszország Amerikával tartja a kapcsolatot az ügyben, dolgoznak a háború lezárásán.

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility