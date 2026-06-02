Peszkovot arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Ukrajna vezetője arra számít, hogy a télen vége lehet az ukrajnai háborúnak.

Nem kell télig várni, a háborúnak akár a mai nap végén vége lehet”

– mondta az orosz szóvivő.

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez megtörténjen,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia, hogy az ukrán katonák vonuljanak ki „az orosz régiókból”.

Oroszország nemzetközileg elismert régióiban nincsenek ukrán katonák, Peszkov valószínűleg a 2022-ben „annektált” négy ukrán megyére gondolt – ez Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon.

Az orosz sajtófőnök arról is beszélt, hogy annak ellenére, hogy most nincsenek közvetlen béketárgyalások Ukrajnával, Oroszország Amerikával tartja a kapcsolatot az ügyben, dolgoznak a háború lezárásán.

