Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden új részleteket árult el a tárgyalásokról, amiket Iránnal folytatnak a Közel-Kelet békéje érdekében – számolt be az Iran International.

A tárcavezető kifejtett, hogy Teherán nyitottnak mutatkozik a tárgyalásokon olyan aspektusokat is megvitatni, amiket korábban élesen elutasított. Ez kifejezetten az ország nukleáris programjára vonatkozik, ebben régóta nem sikerült a feleknek valódi előrelépést elérniük. Rubio kiemelte, hogy a megbeszélések nehezek, mivel közvetítők bevonására van szükség, ezért nem ugyanolyan „mint Svájccal”.

Emlékeim szerint most először vállalták, hogy tárgyalnak nukleáris programjuk olyan aspektusairól, amelyekről mindössze egy hónappal, sőt, egy évvel ezelőtt még meg sem említették, nemhogy megbeszéléseket kezdtek volna róluk

– emelte ki az amerikai külügyminiszter.

Kifejtette, hogy az iráni rezsim megosztottságát jelezte a lassú előrehaladás. Ezt alátámasztandó megemlítette, hogy korábban elküldtek egy javaslatot és több napba telt mire választ kaptak. Szerinte ez arra utal, hogy több, egymással viaskodó csoport van az országban, akiknek egymással is meg kellett vitatniuk. Szerinte az iszlamista hatalomnak még mindig nagyszámú drón áll a rendelkezésére, de számos területen jelentősen csökkentek a képességei. Rubio egyben azt is kiemelte, hogy

Teherán nem fogja megkapni az áhított szankciómentességet pusztán a Hormuzi-szoros újranyitásáért, azt feltételek teljesítéséhez kötik.

Az ajatollah, Modzstaba Hámenei szerepét is megemlítette, aki eddig nem vett részt az eseményekben. A külügyminiszter szerint a változást mutatja, hogy a rezsim legfelsőbb vezetője is egyre nagyobb aktivitást mutat a tárgyalások körül.

Címlapkép forrása: Daniel Heuer/Bloomberg via Getty Images

