Lesújtó hír a GCAP hatodik generációs vadászgép fejlesztésében: az európai atomhatalom meglépte, amitől féltek

A The Telegraph értesülései szerint az Egyesült Királyság a Globális Harci Repülőgép Program (GCAP) keretében fejlesztett Tempest vadászgép finanszírozását a 2030-as évek közepére halasztja. Ezt a döntést a régóta várt, tízéves védelmi beruházási terv is megerősítheti. Ennek következtében az új harci repülők legkorábban a 2030-as évek végén vagy a 2040-es évek elején állhatnak hadrendbe, ami komoly késést jelent az eredetileg kitűzött 2035-ös határidőhöz képest.

A Tempest az Eurofighter Typhoon utódjaként szolgálna a brit királyi légierőben, amelyből az utóbbi típust a tervek szerint 2040-ben vonnák ki. A fejlesztés csúszása emiatt komoly képességbeli űrt eredményezhet, hiszen

fennáll a veszélye annak, hogy az új gépek nem állnak majd rendelkezésre, mire a Typhoonokat kivonják a hadrendből.

A késlekedés hátterében a brit védelmi költségvetés krónikus forráshiánya áll, ami miatt a védelmi tárca és a pénzügyminisztérium között állítólag éles viták zajlanak. A védelmi beruházási terv a harci repülők helyett a drónokat és az autonóm rendszereket helyezi előtérbe az orosz–ukrán és az iráni háborúk tapasztalatai alapján, emellett a személyi állomány és a tartalékos erők létszámának növelésére is jelentős forrásokat csoportosítana át.

A brit fizetési kötelezettségek teljesítése már korábban is feszültséget keltett a partnerek között. Április elején London ugyan biztosított 686 millió fontot (mintegy 787 millió eurót) a költségek júniusi fedezésére, a további lépéseket viszont a beruházási tervnek kellett volna megalapoznia, amelynek elfogadása azonban hónapokat késik. Ennek hátterében az áll, hogy a következő évekre vonatkozóan

mintegy 28 milliárd fontos (32 milliárd eurós) hiány mutatkozik a brit védelmi költségvetésben.

A csúszás elkerülhetetlenül érinti Japánt és Olaszországot is, amelyek a maguk részéről már biztosították a szükséges forrásokat. Egyes források felvetették a GCAP-program teljes összeomlásának lehetőségét is, bár ezt a szakértők kevésbé tartják valószínűnek, különösen azért, mert a közös vállalatot már létrehozták. A legvalószínűbb forgatókönyv a projekt további csúszása, ami a 2028-ra tervezett első felszállást is hátráltathatja. Ésszerű megoldást jelenthetne a partneri kör bővítése, hiszen Kanada már aktívan törekszik a csatlakozásra, Lengyelország a tárgyalások korai fázisában jár, és Németország csatlakozása is felmerült alternatívaként, miután Berlin kiutat keres a nehézségekkel küzdő FCAS-programból.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images