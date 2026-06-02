  • Megjelenítés
Lesújtó hír a GCAP hatodik generációs vadászgép fejlesztésében: az európai atomhatalom meglépte, amitől féltek
Globál

Lesújtó hír a GCAP hatodik generációs vadászgép fejlesztésében: az európai atomhatalom meglépte, amitől féltek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nagy-Britannia várhatóan elhalasztja a hatodik generációs Tempest vadászgép finanszírozását, ami az egész programot visszavetheti, így Japán és Olaszország korábbi aggodalmai megalapozottnak tűnnek - jelentette a Defence Express.

A The Telegraph értesülései szerint az Egyesült Királyság a Globális Harci Repülőgép Program (GCAP) keretében fejlesztett Tempest vadászgép finanszírozását a 2030-as évek közepére halasztja. Ezt a döntést a régóta várt, tízéves védelmi beruházási terv is megerősítheti. Ennek következtében az új harci repülők legkorábban a 2030-as évek végén vagy a 2040-es évek elején állhatnak hadrendbe, ami komoly késést jelent az eredetileg kitűzött 2035-ös határidőhöz képest.

A Tempest az Eurofighter Typhoon utódjaként szolgálna a brit királyi légierőben, amelyből az utóbbi típust a tervek szerint 2040-ben vonnák ki. A fejlesztés csúszása emiatt komoly képességbeli űrt eredményezhet, hiszen

fennáll a veszélye annak, hogy az új gépek nem állnak majd rendelkezésre, mire a Typhoonokat kivonják a hadrendből.

A késlekedés hátterében a brit védelmi költségvetés krónikus forráshiánya áll, ami miatt a védelmi tárca és a pénzügyminisztérium között állítólag éles viták zajlanak. A védelmi beruházási terv a harci repülők helyett a drónokat és az autonóm rendszereket helyezi előtérbe az orosz–ukrán és az iráni háborúk tapasztalatai alapján, emellett a személyi állomány és a tartalékos erők létszámának növelésére is jelentős forrásokat csoportosítana át.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

A vietnámi háború óta nem volt ilyen: egyetlen vadászpilóta gépét kétszer is lelőtték a háborúban

Aggódnak az elemzők: percek alatt letarolja az ukrán célpontokat az orosz szuperfegyver, Kijev tehetetlen

A brit fizetési kötelezettségek teljesítése már korábban is feszültséget keltett a partnerek között. Április elején London ugyan biztosított 686 millió fontot (mintegy 787 millió eurót) a költségek júniusi fedezésére, a további lépéseket viszont a beruházási tervnek kellett volna megalapoznia, amelynek elfogadása azonban hónapokat késik. Ennek hátterében az áll, hogy a következő évekre vonatkozóan

mintegy 28 milliárd fontos (32 milliárd eurós) hiány mutatkozik a brit védelmi költségvetésben.

A csúszás elkerülhetetlenül érinti Japánt és Olaszországot is, amelyek a maguk részéről már biztosították a szükséges forrásokat. Egyes források felvetették a GCAP-program teljes összeomlásának lehetőségét is, bár ezt a szakértők kevésbé tartják valószínűnek, különösen azért, mert a közös vállalatot már létrehozták. A legvalószínűbb forgatókönyv a projekt további csúszása, ami a 2028-ra tervezett első felszállást is hátráltathatja. Ésszerű megoldást jelenthetne a partneri kör bővítése, hiszen Kanada már aktívan törekszik a csatlakozásra, Lengyelország a tárgyalások korai fázisában jár, és Németország csatlakozása is felmerült alternatívaként, miután Berlin kiutat keres a nehézségekkel küzdő FCAS-programból.

Kapcsolódó cikkünk

Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
15 százalékkal több területe lehet Romániának, ha elakad a nagy uniós terv
Kreml: már ma vége lehet a háborúnak – Egyetlen dolgot kér Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility