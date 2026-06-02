  • Megjelenítés
Magyar Péter bejelentette: jöhet a találkozó Volodimir Zelenszkijjel
Globál

Magyar Péter bejelentette: jöhet a találkozó Volodimir Zelenszkijjel

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Berlinben kedden.

Magyar Péter megerősítette, hogy tárgyalások folynak – egyelőre technikai szinten – Magyarország és Ukrajna között az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól.

Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak

– értékelt.

Azt mondta, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Jól ismert európai politikust szúrtak ki véletlenül Moszkvában – Egyelőre rejtély, mit keres az orosz fővárosban

A szemünk láttára fejlődik tovább az emberiség: elérkeztünk az evolúció következő szakaszához?

Kisebbségiként a saját anyanyelvedet használni egy óvodában, egy iskolában, az adminisztrációban, vagy érvényesíteni a kulturális jogaidat, az nem egy extra dolog. Az egy alapvető emberi jog, és mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan országnak, amely meg szeretné kezdeni az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat, be kell tartania ezeket a jogokat

– szögezte le.

Magyar Péter kiemelte: nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül ezt a több mint tíz éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával.

Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar–ukrán kapcsolatokban

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök újfent hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter Berlinben tárgyalt, jövő héten már Ukrajna jöhet

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Filip Singer

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility