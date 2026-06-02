Megelégelték Putyin fenyegetéseit: amerikai atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország közvetlen szomszédságában
A Financial Times értesülései szerint az Egyesült Államok megfontolja, hogy a jelenlegi hat országon túl további európai NATO-tagállamokban is nukleáris fegyvereket telepítsen. A lépés célja a szövetségesek megnyugtatása: a hagyományos katonai jelenlét csökkentése nem jelenti az amerikai biztonsági garanciák gyengülését.

Amerikai tisztségviselők nyitottságot mutattak arra, hogy kibővítsék a kettős rendeltetésű repülőgépeket (DCA) fogadó országok körét. Ezek olyan harci gépek, amelyek hagyományos és nukleáris csapásmérésre egyaránt alkalmasak.

A lapnak három, a tárgyalásokat jól ismerő forrás számolt be az egyeztetésekről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a megbeszélések szigorúan bizalmasak, és nem feltétlenül vezetnek a nukleáris megosztási megállapodások módosításához.

A NATO keleti szárnyán elhelyezkedő országok, köztük Lengyelország és egyes balti államok élénk érdeklődést mutatnak a DCA-bázisok befogadása iránt.

A lengyel vezetés különösen aktívan szorgalmazza a lépést. Andrzej Duda volt elnök korábban nyilvánosan is kérte a program kiterjesztését Lengyelországra. Varsó emellett idén csatlakozott egy francia kezdeményezéshez is, amely a francia nukleáris elrettentő erő egyes elemeinek ideiglenes áthelyezését vizsgálja a szövetséges európai országokba.

Oroszország ukrajnai inváziója, valamint Vlagyimir Putyin elnök ismétlődő utalásai a moszkvai nukleáris arzenálra egyaránt fokozták a biztonsági aggodalmakat. Ennek hatására egyes szövetségesek, különösen az orosz határhoz legközelebb eső államok, egyre nagyobb hajlandóságot mutatnak a kettős rendeltetésű gépek befogadására.

A NATO nukleáris megosztási programja jelenleg hat tagállamra terjed ki. Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Törökország és az Egyesült Királyság fogad amerikai kettős rendeltetésű repülőgépeket, valamint előretolt telepítésű nukleáris bombákat.

Ezek a fegyverek szigorú amerikai felügyelet alatt állnak, bevetésükre pedig kizárólag Washington adhat engedélyt.

A fogadó országok kijelölt légierő-alakulatai – F-35-ös, F-15-ös és Tornado típusú vadászgépekkel – rendszeresen részt vesznek a vonatkozó gyakorlatokon, így szükség esetén felkészültek a bombák célba juttatására.

Donald Trump amerikai elnök és kormányzatának közelmúltbeli döntései számos NATO-szövetségest aggodalommal töltenek el. Ezek közé tartozik kulcsfontosságú fegyverrendszerek európai telepítésének törlése, valamint a csapatkivonások bejelentése, amelyek célja az ázsiai-csendes-óceáni térségbe történő átcsoportosítás.

Bár az európai tagállamok elkötelezték magukat védelmi kiadásaik drasztikus növelése mellett, az amerikai nukleáris védőernyőt továbbra is pótolhatatlannak tartják.

Címlapkép forrása: Getty Images

