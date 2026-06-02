Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában

Charles Maher, az amerikai haditengerészet egykori tengeralattjáró-parancsnoka a dániai BlueShadow cégen keresztül dolgozik egy új védelmi koncepción. Ennek lényege, hogy
autonóm hadihajórajok alkossanak védőgyűrűt az ukrán partok előtt, megállítva az Odesszát támadó orosz drónokat.
A tervek szerint négy, egyenként 12 hajóból álló kötelék állna szolgálatba a parttól 10-12 kilométerre. Az első, rakétákkal és elfogódrónokkal felszerelt egység 2027 elejére válhat hadrafoghatóvá.
A BlueShadow egyike annak a nyolc startupnak, amelyek a hétvégén mutatták be fejlesztéseiket az ukrán katonai egységeknek. Valamennyien a Defence Builder nevű magánpiaci akcelerátorral dolgoznak együtt. A szervezet 10 ezer dolláros magvető tőkét és egy négy hónapos akcelerátorprogramot biztosít a védelmi technológiai startupoknak. Cserébe az ukrán hadsereg olcsó fegyverrendszerekhez jut a jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkező ellenféllel szemben, míg az akcelerátor kisebbségi tulajdonrészt kap a cégekben. A Defence Builder az Ukrán Védelmi Ipari Tanács Befektetői Klubjának tagja, amely mintegy 25 intézményt tömörít az ukrán hadiiparba irányuló tőkebevonás ösztönzésére.
A beszerzések felgyorsítása érdekében a dandárok közvetlenül is rendelhetnek eszközöket a Brave1 Market és a DOT-Chain nevű online platformokon. Utóbbi egyfajta "fegyverpiaci Amazonként" működik: a felületen 200 gyártó mintegy 800 terméke érhető el, a vásárlók pedig értékeléseket is hagyhatnak róluk.
Az akcelerátor egyik kiemelt területe a távirányítású földi járművek fejlesztése.
Ezek a frontvonal körüli úgynevezett "halálzónában" is működhetnek, ahol a drónok tömege már túlságosan veszélyessé teszi az emberi jelenlétet.
Az észt Telearmy startup 2023 óta szerel távirányító rendszereket frontvonalbeli teherautókba, lehetővé téve, hogy azokat több száz kilométeres távolságból vezessék. A cég alapítója, Enn Laansoo egy átalakított szovjet BRDM-2M páncélozott felderítő jármű mellett állva elmondta: technológiájuk szinte bármilyen harctéri járműhöz adaptálható.
A startupok a csapásmérő drónok terén tapasztalható hiányt is igyekeznek pótolni. A Wingtech nevű cég egy újrafelhasználható, merevszárnyú csapásmérő drónt fejlesztett ki Haba néven. Az eszköz 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és ellenáll az elektronikai zavarásnak is. A már több mint egy éve hadrendben álló drón tömeggyártásának beindításához szükséges tőkét végül egy bejáratott ukrán hadiipari vállalat biztosította.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images
Érkezik a 21. szankciócsomag, Kirill pátriárka is újra listára kerülhet
Az EU még teker egyet a nyomásgyakorláson, mielőtt egyeztetésekbe bocsátkozna Oroszországgal.
Lezárt egy sötét korszakot a legnagyobb német bank, de lesz-e belőle európai bajnok?
Christian Sewing vezetésével végre magára talált a Deutsche Bank.
Új kormány alakul Dániában, de a miniszterelnök marad
Mette Frederiksen bejelentette, hogy sikerrel zárultak a koalíciós tárgyalások.
Olasz meló: jó hírt közölt az MNB a CIG-gel
Kifutóban van az ügy, felszabadult félmilliárd forint.
Itt az új AI-sztár a tőzsdén
Gyorsan újraárazzák a céget a befektetők.
Trump szerint karnyújtásnyira van a megállapodás, amely még a katonai győzelemnél is jobb
Az amerikai elnök szerint újraindultak a tárgyalások Iránnal.
300 milliárdos lyuk tátong a költségvetésben – részletes tájékoztatást adott az ÁSZ
A volt kormány büntetőjogi felelőssége tudatában állította, hogy hiteles információkat adott át.
Sikerrel jártak az ukrán csapások: brutális üzemanyaghiánytól szenved a megszállt Krím
Hatalmas sorok a benzinkutaknál, jegyre osztják az üzemanyagot.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?