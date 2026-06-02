Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában

Kisvállalatokból álló védelmiipari ökoszisztéma épül Ukrajna körül. A startupok autonóm hajórajokat, távirányítású járműveket és újrafelhasználható drónokat fejlesztenek az ukrán hadsereg számára. Eközben a védelmiipari befektetések összege az egy évvel korábbi 1,1 millió dollárról tavaly 105 millió dollárra ugrott.

Charles Maher, az amerikai haditengerészet egykori tengeralattjáró-parancsnoka a dániai BlueShadow cégen keresztül dolgozik egy új védelmi koncepción. Ennek lényege, hogy

autonóm hadihajórajok alkossanak védőgyűrűt az ukrán partok előtt, megállítva az Odesszát támadó orosz drónokat.

A tervek szerint négy, egyenként 12 hajóból álló kötelék állna szolgálatba a parttól 10-12 kilométerre. Az első, rakétákkal és elfogódrónokkal felszerelt egység 2027 elejére válhat hadrafoghatóvá.

A BlueShadow egyike annak a nyolc startupnak, amelyek a hétvégén mutatták be fejlesztéseiket az ukrán katonai egységeknek. Valamennyien a Defence Builder nevű magánpiaci akcelerátorral dolgoznak együtt. A szervezet 10 ezer dolláros magvető tőkét és egy négy hónapos akcelerátorprogramot biztosít a védelmi technológiai startupoknak. Cserébe az ukrán hadsereg olcsó fegyverrendszerekhez jut a jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkező ellenféllel szemben, míg az akcelerátor kisebbségi tulajdonrészt kap a cégekben. A Defence Builder az Ukrán Védelmi Ipari Tanács Befektetői Klubjának tagja, amely mintegy 25 intézményt tömörít az ukrán hadiiparba irányuló tőkebevonás ösztönzésére.

A beszerzések felgyorsítása érdekében a dandárok közvetlenül is rendelhetnek eszközöket a Brave1 Market és a DOT-Chain nevű online platformokon. Utóbbi egyfajta "fegyverpiaci Amazonként" működik: a felületen 200 gyártó mintegy 800 terméke érhető el, a vásárlók pedig értékeléseket is hagyhatnak róluk.

Az akcelerátor egyik kiemelt területe a távirányítású földi járművek fejlesztése.

Ezek a frontvonal körüli úgynevezett "halálzónában" is működhetnek, ahol a drónok tömege már túlságosan veszélyessé teszi az emberi jelenlétet.

Az észt Telearmy startup 2023 óta szerel távirányító rendszereket frontvonalbeli teherautókba, lehetővé téve, hogy azokat több száz kilométeres távolságból vezessék. A cég alapítója, Enn Laansoo egy átalakított szovjet BRDM-2M páncélozott felderítő jármű mellett állva elmondta: technológiájuk szinte bármilyen harctéri járműhöz adaptálható.

A startupok a csapásmérő drónok terén tapasztalható hiányt is igyekeznek pótolni. A Wingtech nevű cég egy újrafelhasználható, merevszárnyú csapásmérő drónt fejlesztett ki Haba néven. Az eszköz 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és ellenáll az elektronikai zavarásnak is. A már több mint egy éve hadrendben álló drón tömeggyártásának beindításához szükséges tőkét végül egy bejáratott ukrán hadiipari vállalat biztosította.

Forrás: Reuters

