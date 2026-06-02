  • Megjelenítés
Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában
Globál

Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kisvállalatokból álló védelmiipari ökoszisztéma épül Ukrajna körül. A startupok autonóm hajórajokat, távirányítású járműveket és újrafelhasználható drónokat fejlesztenek az ukrán hadsereg számára. Eközben a védelmiipari befektetések összege az egy évvel korábbi 1,1 millió dollárról tavaly 105 millió dollárra ugrott.

Charles Maher, az amerikai haditengerészet egykori tengeralattjáró-parancsnoka a dániai BlueShadow cégen keresztül dolgozik egy új védelmi koncepción. Ennek lényege, hogy

autonóm hadihajórajok alkossanak védőgyűrűt az ukrán partok előtt, megállítva az Odesszát támadó orosz drónokat.

A tervek szerint négy, egyenként 12 hajóból álló kötelék állna szolgálatba a parttól 10-12 kilométerre. Az első, rakétákkal és elfogódrónokkal felszerelt egység 2027 elejére válhat hadrafoghatóvá.

A BlueShadow egyike annak a nyolc startupnak, amelyek a hétvégén mutatták be fejlesztéseiket az ukrán katonai egységeknek. Valamennyien a Defence Builder nevű magánpiaci akcelerátorral dolgoznak együtt. A szervezet 10 ezer dolláros magvető tőkét és egy négy hónapos akcelerátorprogramot biztosít a védelmi technológiai startupoknak. Cserébe az ukrán hadsereg olcsó fegyverrendszerekhez jut a jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkező ellenféllel szemben, míg az akcelerátor kisebbségi tulajdonrészt kap a cégekben. A Defence Builder az Ukrán Védelmi Ipari Tanács Befektetői Klubjának tagja, amely mintegy 25 intézményt tömörít az ukrán hadiiparba irányuló tőkebevonás ösztönzésére.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Megelégelték Putyin fenyegetéseit: amerikai atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország közvetlen szomszédságában

Hónapokig terjedhetett észrevétlenül a halálos vírus: a szakértők attól félnek, megismétlődik a korábbi rémálom

A beszerzések felgyorsítása érdekében a dandárok közvetlenül is rendelhetnek eszközöket a Brave1 Market és a DOT-Chain nevű online platformokon. Utóbbi egyfajta "fegyverpiaci Amazonként" működik: a felületen 200 gyártó mintegy 800 terméke érhető el, a vásárlók pedig értékeléseket is hagyhatnak róluk.

Az akcelerátor egyik kiemelt területe a távirányítású földi járművek fejlesztése.

Ezek a frontvonal körüli úgynevezett "halálzónában" is működhetnek, ahol a drónok tömege már túlságosan veszélyessé teszi az emberi jelenlétet.

Az észt Telearmy startup 2023 óta szerel távirányító rendszereket frontvonalbeli teherautókba, lehetővé téve, hogy azokat több száz kilométeres távolságból vezessék. A cég alapítója, Enn Laansoo egy átalakított szovjet BRDM-2M páncélozott felderítő jármű mellett állva elmondta: technológiájuk szinte bármilyen harctéri járműhöz adaptálható.

A startupok a csapásmérő drónok terén tapasztalható hiányt is igyekeznek pótolni. A Wingtech nevű cég egy újrafelhasználható, merevszárnyú csapásmérő drónt fejlesztett ki Haba néven. Az eszköz 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és ellenáll az elektronikai zavarásnak is. A már több mint egy éve hadrendben álló drón tömeggyártásának beindításához szükséges tőkét végül egy bejáratott ukrán hadiipari vállalat biztosította.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken
Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility