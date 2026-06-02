  • Megjelenítés
Globál

Motorleállást szimulált a katonai repülőgép, aztán tényleg lezuhant

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tajvani hadsereg egyik gyakorló repülőgépe kedden lezuhant egy motorleállást szimuláló gyakorlat során, és a fedélzeten tartózkodó két pilóta életét vesztette – közölte a helyi védelmi minisztérium sajtóközleményben.

Az eset egy T-34-es típusú katonai gyakorló repülőgéppel történt, a sziget déli részén, Kaohsziung városában található légibázison – számolt be a tárca.

A pilótákat – két alezredest – egyelőre csak vezetéknevük és rangjuk alapján azonosították.

A légierő különleges munkacsoportot hozott létre a baleset okainak kivizsgálására.

Januárban egy F-16-os vadászgép pilótája rutinrepülés közben a tengerbe zuhant Tajvan keleti partjainál. A pilóta a tenger felett katapultált, de a hatóságok nem találták meg.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama
Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility