  • Megjelenítés
Óriási üzletet kötött Magyarország szomszédja: százasával érkezhetnek a páncélosok
Globál

Óriási üzletet kötött Magyarország szomszédja: százasával érkezhetnek a páncélosok

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német Rheinmetall hadiipari óriásvállalat nagyszabású védelmi megállapodást kötött Romániával légvédelmi rendszerek, közel 300 harcjármű, valamint haditengerészeti eszközök és lőszerek szállításáról - közölte a France 24.

A megállapodást mindössze néhány nappal azután kötötték meg, hogy egy drón csapódott be egy lakóépületbe az Ukrajnával határos országban, ami a NATO-szövetségesek heves tiltakozását váltotta ki. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor tagadta, hogy Oroszország felelős lenne az incidensért.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója kiemelkedő sikerként értékelte az egyezséget. Mint fogalmazott, a román partnerekkel együttműködve egy átfogó védelmi ökoszisztémát építenek ki az országban. A düsseldorfi székhelyű vállalat tájékoztatása szerint a védelmi rendszerek jelentős részét Romániában fogják gyártani, amivel több ezer új munkahelyet teremtenek. A megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint négy hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként Románia csaknem 300 Lynx gyalogsági harcjárművet is megrendelt.

Az új eszközök szállítása 2028-ban veszi kezdetét, a projekt teljesítése pedig 2030-ra fejeződik be.

A beszerzés az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) hitelezési programjának keretében valósul meg, amelyet azért hoztak létre, hogy kedvezményes kamatozású kölcsönökkel támogassák a tagállamok haderőfejlesztését. Az európai országok Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta kiemelten törekednek védelmi képességeik megerősítésére, a Rheinmetall pedig ennek a fegyverkezési hullámnak az egyik legnagyobb nyertese.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Egy többen állítják: megtörténhet az elképzelhetetlen, Ukrajna legyőzheti az oroszokat

Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility