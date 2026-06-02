Óriási üzletet kötött Magyarország szomszédja: százasával érkezhetnek a páncélosok

A megállapodást mindössze néhány nappal azután kötötték meg, hogy egy drón csapódott be egy lakóépületbe az Ukrajnával határos országban, ami a NATO-szövetségesek heves tiltakozását váltotta ki. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor tagadta, hogy Oroszország felelős lenne az incidensért.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója kiemelkedő sikerként értékelte az egyezséget. Mint fogalmazott, a román partnerekkel együttműködve egy átfogó védelmi ökoszisztémát építenek ki az országban. A düsseldorfi székhelyű vállalat tájékoztatása szerint a védelmi rendszerek jelentős részét Romániában fogják gyártani, amivel több ezer új munkahelyet teremtenek. A megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint négy hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként Románia csaknem 300 Lynx gyalogsági harcjárművet is megrendelt.

Az új eszközök szállítása 2028-ban veszi kezdetét, a projekt teljesítése pedig 2030-ra fejeződik be.

A beszerzés az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) hitelezési programjának keretében valósul meg, amelyet azért hoztak létre, hogy kedvezményes kamatozású kölcsönökkel támogassák a tagállamok haderőfejlesztését. Az európai országok Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta kiemelten törekednek védelmi képességeik megerősítésére, a Rheinmetall pedig ennek a fegyverkezési hullámnak az egyik legnagyobb nyertese.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images