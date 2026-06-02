Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"

Trump hétfőn jelentette be, hogy Izrael és a Hezbollah megállapodott a kölcsönös támadások beszüntetéséről, mindössze néhány órával azután, hogy Netanjahu újabb légicsapásokat rendelt el Bejrút déli külvárosai ellen. Libanon kormánya ezt követően új tűzszünetet hirdetett, amelynek értelmében Izrael leállítja a dél-bejrúti csapásokat, a Hezbollah pedig beszünteti az Izrael elleni támadásokat.

Netanjahu politikai riválisai azonnal támadásba lendültek. Naftali Bennett volt miniszterelnök, aki a gázai Hamász újbóli megerősödése miatt is bírálja a kormányfőt, az X közösségi platformon úgy fogalmazott, hogy bár a helyszín más, a történet ugyanaz, hiszen

a kormány elveszítette az ellenőrzést Izrael szuverenitása felett.

A közelgő választáson induló koalíciós partner, a centrista Jaír Lapid "teljes protektorátusnak" minősítette a helyzetet, ezzel lényegében azzal vádolva Netanjahut, hogy átengedte az Egyesült Államoknak az izraeli katonai politika irányítását.

Gádi Ejzenkot korábbi vezérkari főnök és miniszterelnök-jelölt "megalázó követelésnek" nevezte Trump felszólítását, hozzátéve, hogy

hasonlót izraeli kormányfő még soha nem fogadott el.

A bírálatok nemcsak az ellenzék soraiból érkeztek. Netanjahu koalíciós partnere, Itamár Ben-Gvír nemzetbiztonsági miniszter kijelentette, hogy Izraelnek egyszerűen nemet kellene mondania Trumpnak. A Jerusalem Post napilap szerkesztőségi cikkében szintén úgy vélekedett, hogy

Izrael abba a "megalázó helyzetbe" került, amelyben amerikai jóváhagyást kell kérnie saját állampolgárai védelméhez.

Netanjahu visszautasította a vádakat, és Trump bejelentését követően is azt hangsúlyozta, hogy Izrael álláspontja "változatlan marad".

Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter kedden ugyanakkor megerősítette, hogy országa amerikai kérésre függesztette fel a bejrúti csapásokat, de figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hezbollah újabb támadást indít Észak-Izrael ellen, azonnal újraindítják a dél-bejrúti külvárosok bombázását. Dél-Libanonban közben az izraeli hadsereg a hétfői megállapodás ellenére is folytatja a szárazföldi és légi műveleteket.

