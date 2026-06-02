Rendkívüli evakuációs parancsot adott ki Ukrajna: vészesen közel került az orosz hadsereg, ezreket mentenek ki

Oleh Szinyehubov, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője június 3-án, kedden jelentette be közösségi oldalán, hogy
a biztonsági helyzet romlása és a rendszeres ellenséges csapások miatt bővítik a kötelező kitelepítés alá eső területeket.
A döntést a területi védelmi tanács ülésén hozták meg, amelyen katonai vezetők, a mentőszolgálatok és a rendfenntartó szervek képviselői, valamint a járási katonai közigazgatások vezetői is részt vettek.
A kitelepítés a Bohoduhivi járás hét települését, név szerint Zolocsiv, Piszarivka, Hurjiv, Lemiscsine, Malizsine, Merlo és Morozova Dolina falvakat érinti.
Összesen 7157 embert kell biztonságosabb helyre szállítani, köztük 1702 gyermeket és 311 korlátozott mozgásképességű személyt.
Szinyehubov közölte, hogy a szállítási útvonalakat már jóváhagyták és részletesen kidolgozták. A harkivi területi közigazgatás önkéntes szervezetekkel és jótékonysági alapítványokkal együttműködve biztosítja a kényszerűen lakóhelyüket elhagyók ideiglenes elszállásolását, valamint a szükséges egészségügyi, humanitárius és jogi segítséget.
