  • Megjelenítés
Robbanás rázta meg a hadiipari óriásvállalat üzemét, többen életüket vesztették
Globál

Robbanás rázta meg a hadiipari óriásvállalat üzemét, többen életüket vesztették

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Halálos robbanás történt a Hanwha Aerospace tedzsoni üzemében, a baleset következtében pedig a dél-koreai fegyvergyártó részlegesen leállította a termelést az érintett létesítményben - írta a Korea Times.

A Hanwha csoport védelmi leányvállalata kedden közölte, hogy a munkaügyi hatóságok a súlyos üzemi baleset miatt, a dél-koreai munkavédelmi jogszabályok alapján a gyártás felfüggesztésére utasították a Szöultól mintegy 140 kilométerre délre fekvő üzemet.

A robbanás következtében öten életüket vesztették, ketten pedig megsérültek. A vállalat tájékoztatása szerint a munkások éppen

a hajtóműrendszerek gyártásához használt eszközökről tisztították le a hajtóanyagpor-maradványokat, amikor a detonáció bekövetkezett.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos okának felderítésére, amellyel a gyújtóforrást igyekeznek azonosítani, valamint azt, hogy voltak-e egyéb gyúlékony anyagok a helyszínen.

Még több Globál

Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Rendkívüli evakuációs parancsot adott ki Ukrajna: vészesen közel került az orosz hadsereg, ezreket mentenek ki

A tedzsoni egység kulcsfontosságú, minősített hadiipari létesítménynek számít, ahol többek között a Csonmu sorozatvetőket és az L-SAM nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszereket gyártják. A vállalat közlése szerint az érintett gyártósorok tavaly 1,32 billió von (mintegy 870 millió dollár) árbevételt termeltek, ami a Hanwha Aerospace 26,7 billió vonos teljes éves árbevételének a 4,94 százalékát teszi ki.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas víz alatti flotta épülhet: kiderült, mikor vetheti be legújabb fegyverét a fenyegetett sziget

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility