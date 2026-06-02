Robbanás rázta meg a hadiipari óriásvállalat üzemét, többen életüket vesztették

A Hanwha csoport védelmi leányvállalata kedden közölte, hogy a munkaügyi hatóságok a súlyos üzemi baleset miatt, a dél-koreai munkavédelmi jogszabályok alapján a gyártás felfüggesztésére utasították a Szöultól mintegy 140 kilométerre délre fekvő üzemet.
A robbanás következtében öten életüket vesztették, ketten pedig megsérültek. A vállalat tájékoztatása szerint a munkások éppen
a hajtóműrendszerek gyártásához használt eszközökről tisztították le a hajtóanyagpor-maradványokat, amikor a detonáció bekövetkezett.
A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos okának felderítésére, amellyel a gyújtóforrást igyekeznek azonosítani, valamint azt, hogy voltak-e egyéb gyúlékony anyagok a helyszínen.
A tedzsoni egység kulcsfontosságú, minősített hadiipari létesítménynek számít, ahol többek között a Csonmu sorozatvetőket és az L-SAM nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszereket gyártják. A vállalat közlése szerint az érintett gyártósorok tavaly 1,32 billió von (mintegy 870 millió dollár) árbevételt termeltek, ami a Hanwha Aerospace 26,7 billió vonos teljes éves árbevételének a 4,94 százalékát teszi ki.
