Sikerrel jártak az ukrán csapások: brutális üzemanyaghiánytól szenved a megszállt Krím
Üzemanyag-jegyeket vezettek be az orosz megszállás alatt álló Krímben, miután ukrán dróntámadások megbénították a félszigetre vezető közúti utánpótlási vonalakat. A szevasztopoli benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, egyes településeken pedig napokig nem volt elérhető az üzemanyag – írja a Reuters.

A Moszkva által kinevezett krími kormányzó, Szergej Akszjonov hétfőn bejelentette, hogy korlátozzák a leggyakrabban használt 95-ös oktánszámú benzin értékesítését. A vásárlás mostantól kizárólag üzemanyag-jegyekkel lehetséges.

Szevasztopolban, a Fekete-tengeri Flotta hagyományos bázisán a Reuters tudósítói hosszú sorokat láttak a töltőállomásoknál.

Két napja nem tudok tankolni

– mondta egy helyi lakos a hírügynökségnek. Hozzátette, hogy sem 92-es, sem 95-ös benzint nem talált a városban.

A problémát az okozza, hogy Ukrajna drónokkal támadta a Krímet a szárazfölddel összekötő Novorosszija autópályán haladó üzemanyag-szállító tartálykocsikat. Ezt Oleg Carjov, egy oroszbarát volt ukrán parlamenti képviselő is megerősítette. Ez az útvonal jelenti a félsziget legfőbb szárazföldi összeköttetését Oroszországgal.

Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója, Mihail Razvozsajev kedden a Telegramon nyugalomra intette a lakosságot. Közölte, hogy szerdától várhatóan helyreáll a normális üzemanyag-ellátás.

Nincs szükség arra, hogy kora reggel sorba álljanak, vagy egész napokat töltsenek várakozással

– írta. A kormányzó átmenetinek nevezte a nehézségeket, amelyeket szerinte a biztonsági intézkedések megerősítése és a logisztikai útvonalak átszervezése okozott.

Ukrajna szinte napi rendszerességgel támadja Oroszország olajipari infrastruktúráját, miközben a nyugati szankciók is egyre inkább megnehezítik a nyersolajexportot. Az orosz kormány hétfőn bejelentette, hogy november 30-ig betiltja a kerozin kivitelét.

Az üzemanyag-ellátási gondok azonban nem korlátozódnak a Krímre. A Reuters tudósítói szerint az Ukrajnával határos Belgorodi területen is korlátozták a benzinértékesítést.

Címlapkép forrása: Getty Images

