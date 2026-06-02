Súlyos korrupciós ügy bukott ki: berendelték a vezérkari főnököt a bíróságra Romániában
Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Vlad Gheorghita tábornokot, a román hadsereg vezérkari főnökét – közölte a vádhatóság.

A DNA hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a védelmi minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint

Az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok – eredetileg fizetéses helyre bejutott – lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert.

A vádhatóság közleménye szerint a vezérkari főnök hozzájárult ahhoz, hogy helyettese, Berdila Iulian vezérőrnagy hivatalos átiratban igényelje az oktatási minisztériumtól, hogy további 20 hallgató számára biztosítson ingyenes helyet a bukaresti testnevelési egyetemen, amelyet azok a hallgatók foglalhatnak el, akiket eredetileg tandíjtérítéses helyekre vettek fel.

A DNA szerint a tanulmányok elvégzése után három jelentkező kapott volna katonatisztként munkaszerződést a védelmi minisztérium kötelékében.

A DNA közleménye kiemelte, hogy a gyanúsítottakat a bűnvádi eljárás során megilleti az ártatlanság vélelme.

Vlad Gheorghita civil ruhában jelent meg a kihallgatáson, ahonnan két óra elteltével szabadlábon távozott anélkül, hogy válaszolt volna az újságírók kérdéseire.

A román hadsereg vezérkara megerősítette, hogy a DNA az intézménynél vizsgálódik. Közleményükben azt írták, hogy együttműködnek a hatóságokkal, az üggyel kapcsolatos részleteket azonban nem közöltek, arra hivatkozva, hogy nem akarják befolyásolni a folyamatban levő nyomozást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

