Trump szerint karnyújtásnyira van a megállapodás, amely még a katonai győzelemnél is jobb

Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal.

Az elnök hétfőn az ABC News televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis „fennakadás”, amit sikerült rendezni.

Jól néz ki, jól néz ki

– mondta Trump.

Szavait magyarázva hozzátette, hogy iráni részről felmerültek aggályok Izrael libanoni műveletei miatt, amit sikerült elhárítania azzal, hogy beszélt mind az izraeli miniszterelnökkel, mind a Hezbollah képviselőivel a fegyveres akciók leállításáról.

Beszéltem a Hezbollahhal, és azt mondtam, ne lőjenek, majd beszéltem Bibivel [Benjamin Netanjahu], és neki is mondtam, hogy ne lőjenek, és mindketten abbahagyták az egymásra való lövöldözést

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal „egy katonai győzelemnél is jobb”, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyezséget. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodástervezetet, mert néhány pontban változtatást akar.

Irán hétfőn bejelentette, felfüggesztik az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat, amíg Izrael folytatja a Libanon elleni műveleteket. Trump előbb azt nyilatkozta, hogy „a legkevésbé sem érdekli” a tárgyalások felfüggesztése, de később a Truth Socialön előbb azt közölte, hogy beszélt Netanjahuval és a Hezbollahhal is a kölcsönös csapások leállításáról, nem sokkal később pedig azt posztolta, hogy az Iránnal való tárgyalások „nagy ütemben folytatódnak”.

