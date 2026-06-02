Új kormány alakul Dániában, de a miniszterelnök marad
Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy sikerült balközép koalíciós kormányt alakítania, ezzel sorozatban a harmadik ciklusát kezdheti meg a szociáldemokrata politikus – írja a Reuters.

A kisebbségi kormány megalakításáról szóló megállapodás több mint két hónapig tartó tárgyalássorozat után született meg. A márciusi választáson tizenkét párt jutott be a dán parlamentbe. Frederiksen Szociáldemokrata Pártja a megélhetési válság miatt jelentős veszteségeket szenvedett, mandátumainak száma ötvenről harmincnyolcra csökkent. Ennek ellenére a párt megőrizte vezető pozícióját.

Őfelségénél, a királynál jártam, és bejelentettem, hogy hosszú tárgyalások után új kormány alakulhat

– mondta Frederiksen az újságíróknak. A kormányprogram részleteit kedden ismertetik, a minisztereket pedig szerdán nevezik ki.

Az új kabinet a Szociáldemokratákon kívül a Szociálliberálisokból, a Baloldali Zöldekből és a centrista Mérsékeltekből áll. A parlamenti többséget elsősorban a baloldali Vörös-Zöld Szövetségre támaszkodva biztosítják. Egyes szavazásoknál azonban a koalíció más pártok támogatását is keresheti.

A kormányváltás egyértelmű balra tolódást jelent Frederiksen politikájában. Az elmúlt négy évben a miniszterelnök egy szokatlan, a bal-jobb politikai törésvonalat áthidaló koalíciót vezetett a Szociáldemokraták, a Mérsékeltek és a jobbközép Liberális Párt részvételével.

Az új kormány legfontosabb feladatai közé tartoznak a Grönland jövőjével kapcsolatos diplomáciai tárgyalások.

A sziget annektálásával korábban Donald Trump amerikai elnök többször is fenyegetőzött. Kiemelt prioritás továbbá a dán haderő gyors fejlesztése, amelyre az ukrajnai háború miatt romló európai biztonsági helyzetben van szükség.

