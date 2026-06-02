Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Hétfőn telefonon osztotta ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért úgy látja, Netanjahu libanoni támadásai miatt borulnak a béketárgyalások Irán és az USA közt – állítja három különböző forrás az Axiosnak.

Trump a beszélgetés során kifejezetten trágár nyelvezetet használt, az Axios hoz erre már címben is egy idézetet:

az amerikai elnök „kib***ott őrültnek” nevezte Netanjahut a hívás során.

Megvádolta az izraeli vezetőt hálátlansággal is – azt mondta neki, kizárólag Trumpnak köszönhető, hogy nincs még börtönben.

Megmentem a s***ed. Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt emiatt”

– mondta Trump.

Trump felelősségre vonta Netanjahut – számon kérte, hogy magyarázza el, mit csinál most, mert nem érti, mi célja van a mostani műveletnek.

A beszélgetés alapját az adta, hogy Izrael a hétvégén kiterjesztette libanoni katonai műveleteit és Netanjahu parancsot adott a főváros, Bejrút bombázására. Irán emiatt megszakította a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

Trump állítólag megkérte Netanjahut arra is, hogy állítsa le a Bejrút elleni csapásokat, ennek az izraeli fél az Axios forrásai szerint eleget is fog tenni.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

