Valóra válik a sci-fi? Elképesztő űrvadászgépeket és gigantikus hordozókat tervez a keleti szuperhatalom

A Hszinhua hírügynökség keddi beszámolója szerint a projekt keretében négy fő eszközrendszert mutattak be. A Pajti nevű űrvadászgép teljes spektrumú lopakodó képességgel, ember vezette és pilóta nélküli üzemmóddal, valamint változtatható szárnynyilazással rendelkezik, ami valós idejű aerodinamikai alkalmazkodást tesz lehetővé. A Luanniao osztályú, 100 ezer tonnás űr-repülőgéphordozó 242 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 684 méter, maximális
felszálló tömege pedig eléri a 120 ezer tonnát, és képes 88 darab Hszüanjü vadászgép hordozására.
“南天门计划” 最新进展曝光Recent updates on China's homegrown sci-fi aerospace intellectual property, the Nantianmen Project, have revealed details of multiple aerospace assets. A Chinese military affairs expert said that the concepts and equipment envisioned in the project align… pic.twitter.com/Oks2fQ19nk https://t.co/Oks2fQ19nk— Beijing Daily (@DailyBeijing) June 2, 2026
A Hszüanjü pilóta nélküli légifölényi vadászgép a légkörön túl is bevethető, fegyverzetébe pedig részecskeágyúk és hiperszonikus rakéták tartoznak. A Cihuo többcélú, függőleges fel- és leszállásra képes platform tervezett sebessége 700 és 800 kilométer per óra között van, emellett alacsony gravitációs és ritka légkörű környezetben is működik, és elsősorban a veszélyes területeken végzett mentési feladatokra tervezték.
A projektet 2017-ben indították el, és azóta félmillió szónyi szöveges anyag, valamint csaknem 100 fegyver- és eszköztervrajz készült el hozzá. A rendszer alapkoncepciója egy olyan globális, átfogó stratégiai védelmi struktúra kiépítése, amely nagyméretű stratégiai űrhordozókból, űrvadászgépekből és taktikai robotpáncélosokból áll.
A teljes fegyverzetrendszer kínai mitológiai alakokról kapta a nevét, az egyes elemeket pedig valós hadászati mércék szerint méretezték. Szung Csung-ping kínai katonai szakértő a Global Timesnak kifejtette, hogy a négy fő eszköz együttesen egy komplett, zárt támadó és védelmi rendszert alkot. Bár a tervek egyelőre koncepcionális szinten állnak, a bennük megjelenő technológiák, mint az adaptív alakváltás, a légtér- és űrintegráció, a metamateriális lopakodás, az irányított energiájú fegyverek, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott döntéshozatal, kulcsfontosságú irányt mutatnak a jövő repülési és űrtechnológiai fejlesztései számára.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a légtér és a világűr integrációja a jövőbeli katonai légiháborúk meghatározó iránya lesz.
Recent updates on China's homegrown sci-fi aerospace intellectual property, the Nantianmen Project, have revealed details of multiple aerospace assets, including aerospace fighter, 100,000-ton class aerospace carrier, unmanned air-superiority fighter and multi-purpose vertical… pic.twitter.com/YUjphlhtIz https://t.co/YUjphlhtIz— Global Times (@globaltimesnews) June 2, 2026
A Pajti és a Hszüanjü típusú vadászgépek a légkörben és azon kívül is képesek tevékenykedni, az űrhordozóval együttműködve pedig a hagyományos légifölény fogalmát kiterjesztik az "űrfölény" dimenziójára is. Szung hozzátette, hogy számos, elsőre futurisztikusnak tetsző technológia, így a teljes spektrumú lopakodás, az adaptív hajtóművek és az ionágyúk már jelenleg is részét képezik a kínai kutatás-fejlesztési programoknak, az alapkutatások terén pedig egymást követik az áttörések.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon
Szeptembertől lép életbe a döntés.
Zelenszkij bejelentette: megszerezték Moszkva nagy terveit, tudják, mire készülnek az oroszok
Fontos információkhoz jutottak.
Végleg leszámolt a "dekadens" Nyugattal Oroszország: eltűnik a rettegett Terminator a harcterekről, Szpiridonként tér vissza
Magyarok is pályáztak a harcjármű átnevezésére.
Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról
Éles fordulat az eddigiekhez képest.
Figyelem: egészen elképesztő céláremelés jött erre a részvényre!
Nagyon komoly a potenciál.
Óriási üzletet kötött Magyarország szomszédja: százasával érkezhetnek a páncélosok
2030-ra fejeződik be a szállítás.
Egyre többen állítják: megtörténhet az elképzelhetetlen, Ukrajna legyőzheti az oroszokat
Rengeteg változás zajlik a frontvonalon.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.