Valóra válik a sci-fi? Elképesztő űrvadászgépeket és gigantikus hordozókat tervez a keleti szuperhatalom
Kína újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Nantienmen-projektről, egy hazai fejlesztésű, katonai sci-fi koncepción alapuló szellemi termékről, amely repülőgép-hordozókat, űrvadászgépeket és fejlett fegyverrendszereket vizionál, mindezt a kínai mitológia világába ágyazva - közölte a Global Times.

A Hszinhua hírügynökség keddi beszámolója szerint a projekt keretében négy fő eszközrendszert mutattak be. A Pajti nevű űrvadászgép teljes spektrumú lopakodó képességgel, ember vezette és pilóta nélküli üzemmóddal, valamint változtatható szárnynyilazással rendelkezik, ami valós idejű aerodinamikai alkalmazkodást tesz lehetővé. A Luanniao osztályú, 100 ezer tonnás űr-repülőgéphordozó 242 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 684 méter, maximális

felszálló tömege pedig eléri a 120 ezer tonnát, és képes 88 darab Hszüanjü vadászgép hordozására.

A Hszüanjü pilóta nélküli légifölényi vadászgép a légkörön túl is bevethető, fegyverzetébe pedig részecskeágyúk és hiperszonikus rakéták tartoznak. A Cihuo többcélú, függőleges fel- és leszállásra képes platform tervezett sebessége 700 és 800 kilométer per óra között van, emellett alacsony gravitációs és ritka légkörű környezetben is működik, és elsősorban a veszélyes területeken végzett mentési feladatokra tervezték.

A projektet 2017-ben indították el, és azóta félmillió szónyi szöveges anyag, valamint csaknem 100 fegyver- és eszköztervrajz készült el hozzá. A rendszer alapkoncepciója egy olyan globális, átfogó stratégiai védelmi struktúra kiépítése, amely nagyméretű stratégiai űrhordozókból, űrvadászgépekből és taktikai robotpáncélosokból áll.

A teljes fegyverzetrendszer kínai mitológiai alakokról kapta a nevét, az egyes elemeket pedig valós hadászati mércék szerint méretezték. Szung Csung-ping kínai katonai szakértő a Global Timesnak kifejtette, hogy a négy fő eszköz együttesen egy komplett, zárt támadó és védelmi rendszert alkot. Bár a tervek egyelőre koncepcionális szinten állnak, a bennük megjelenő technológiák, mint az adaptív alakváltás, a légtér- és űrintegráció, a metamateriális lopakodás, az irányított energiájú fegyverek, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott döntéshozatal, kulcsfontosságú irányt mutatnak a jövő repülési és űrtechnológiai fejlesztései számára.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a légtér és a világűr integrációja a jövőbeli katonai légiháborúk meghatározó iránya lesz.

A Pajti és a Hszüanjü típusú vadászgépek a légkörben és azon kívül is képesek tevékenykedni, az űrhordozóval együttműködve pedig a hagyományos légifölény fogalmát kiterjesztik az "űrfölény" dimenziójára is. Szung hozzátette, hogy számos, elsőre futurisztikusnak tetsző technológia, így a teljes spektrumú lopakodás, az adaptív hajtóművek és az ionágyúk már jelenleg is részét képezik a kínai kutatás-fejlesztési programoknak, az alapkutatások terén pedig egymást követik az áttörések.

Címlapkép illusztráció.

