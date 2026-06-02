A konszern 2025 júniusában jelentette be, hogy új nevet keres a BMPT-nek, amelyet a sajtó és a közvélemény mintegy tíz éve a "Terminátor" néven ismer. A gyár indoklása szerint a döntés azért volt indokolt, mert az alakulatok, valamint számos történész és szakértő régóta úgy véli, hogy a hollywoodi akciófilmre utaló elnevezés idegen egy orosz harcjárműtől.
A nyílt pályázatra több mint tízezer levél érkezett, amelyekben a beküldők esetenként több száz javaslatot is megfogalmaztak. Az ötletelők között az orosz állampolgárok mellett fehérorosz, kazah, kínai, indiai, vietnámi, kubai, egyiptomi, brit és magyar jelentkezők is voltak.
Az Uralvagonzavod végül június elején jelentette be, hogy
a harcjárművet hivatalosan "Szpiridon" névre keresztelik át.
Az ógörög eredetű név jelentése erős, szilárd vagy megbízható, ám eredetileg kosarat vagy szekrényt is jelölt. Ez utóbbi jelentés ráadásul szellemesen utal a "korobocska" (dobozka) szóra, amellyel az orosz katonai szlengben a páncélozott harcjárműveket szokták illetni - jellemzi a TASZSZ a névadást. Az orosz portál számos egyéb indokot is felsorakoztat, mint például Trimituszi Szent Szpiridont az ortodox egyház egyik legfontosabb szentjét, vagy éppen a Szovjetunió Hőseként tisztelt Szpiridon Szpicin hadnagyot említi.
A cikk jólelkűen megfeledkezik arról, hogy Vlagyimir Lenin, valamint Joszif Sztálin személyes szakácsát Szpiridon Ivanovics Putyinnak hívták. Nem véletlen ez a név: ő volt a jelenlegi elnök, Vlagyimir Putyin apai nagyapja.
Az Uralvagonzavod közleményében hangsúlyozta, hogy az új név szervesen illeszti vissza az orosz haditechnikát a "nemzeti szellemi értékek és a történelmi hagyományok" keretei közé. A döntést a gyár dolgozói, az egyház képviselői és a frontszolgálatot teljesítő BMPT-kezelők egyaránt támogatták.
Az orosz cikk pontosan kifejti, mit ért "nemzeti szellemi értékek és a történelmi hagyományok" alatt. Mint írják, a második világháborúban csak "alfanumerikus jeleket" használtak, így a KV-harckocsik megfeleltetése Kliment Vorosilov marsallnak, vagy az ISZ megfeleltetése Joszif Sztálinnak a véletlen műve. A második világháborút követően a fegyvereket gyakran virágokról (önjáró tüzérségi eszközök), vagy sziklákat alkotó anyagokról (cirkálórakéták) nevezték el.
A cikk természetesen párhuzamot állít a nyugati fegyverrendszerekkel is: a TASZSZ hangsúlyozza, hogy míg ők a fegyverrendszereiket békés dolgokról nevezik el, addig nyugaton a vadállatok (Gepard, Leopard) és különböző harcias szavak (Patriot, SCALP) elterjedtek..
