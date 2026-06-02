  • Megjelenítés
Végleg leszámolt a
Globál

Végleg leszámolt a "dekadens" Nyugattal Oroszország: eltűnik a rettegett Terminator a harcterekről, Szpiridonként tér vissza

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Uralvagonzavod hadiipari konszern tavaly nyáron hirdetett névpályázatot a "Terminátor" elnevezésű harckocsitámogató páncélozott járműnek (BMPT), amelyet végül "Szpiridon" névre kereszteltek át. A döntést a Nizsnyij Tagil-i gyár fennállásának 90. évfordulója alkalmából hozták meg - írta a TASZSZ.

A konszern 2025 júniusában jelentette be, hogy új nevet keres a BMPT-nek, amelyet a sajtó és a közvélemény mintegy tíz éve a "Terminátor" néven ismer. A gyár indoklása szerint a döntés azért volt indokolt, mert az alakulatok, valamint számos történész és szakértő régóta úgy véli, hogy a hollywoodi akciófilmre utaló elnevezés idegen egy orosz harcjárműtől.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a ’mindenevő’ acélszörnyet

A nyílt pályázatra több mint tízezer levél érkezett, amelyekben a beküldők esetenként több száz javaslatot is megfogalmaztak. Az ötletelők között az orosz állampolgárok mellett fehérorosz, kazah, kínai, indiai, vietnámi, kubai, egyiptomi, brit és magyar jelentkezők is voltak.

Az Uralvagonzavod végül június elején jelentette be, hogy

a harcjárművet hivatalosan "Szpiridon" névre keresztelik át.

Még több Globál

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Zelenszkij bejelentette: megszerezték Moszkva nagy terveit, tudják, mire készülnek az oroszok

Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról

Az ógörög eredetű név jelentése erős, szilárd vagy megbízható, ám eredetileg kosarat vagy szekrényt is jelölt. Ez utóbbi jelentés ráadásul szellemesen utal a "korobocska" (dobozka) szóra, amellyel az orosz katonai szlengben a páncélozott harcjárműveket szokták illetni - jellemzi a TASZSZ a névadást. Az orosz portál számos egyéb indokot is felsorakoztat, mint például Trimituszi Szent Szpiridont az ortodox egyház egyik legfontosabb szentjét, vagy éppen a Szovjetunió Hőseként tisztelt Szpiridon Szpicin hadnagyot említi.

A cikk jólelkűen megfeledkezik arról, hogy Vlagyimir Lenin, valamint Joszif Sztálin személyes szakácsát Szpiridon Ivanovics Putyinnak hívták. Nem véletlen ez a név: ő volt a jelenlegi elnök, Vlagyimir Putyin apai nagyapja.

Az Uralvagonzavod közleményében hangsúlyozta, hogy az új név szervesen illeszti vissza az orosz haditechnikát a "nemzeti szellemi értékek és a történelmi hagyományok" keretei közé. A döntést a gyár dolgozói, az egyház képviselői és a frontszolgálatot teljesítő BMPT-kezelők egyaránt támogatták.

Az orosz cikk pontosan kifejti, mit ért "nemzeti szellemi értékek és a történelmi hagyományok" alatt. Mint írják, a második világháborúban csak "alfanumerikus jeleket" használtak, így a KV-harckocsik megfeleltetése Kliment Vorosilov marsallnak, vagy az ISZ megfeleltetése Joszif Sztálinnak a véletlen műve. A második világháborút követően a fegyvereket gyakran virágokról (önjáró tüzérségi eszközök), vagy sziklákat alkotó anyagokról (cirkálórakéták) nevezték el.

A cikk természetesen párhuzamot állít a nyugati fegyverrendszerekkel is: a TASZSZ hangsúlyozza, hogy míg ők a fegyverrendszereiket békés dolgokról nevezik el, addig nyugaton a vadállatok (Gepard, Leopard) és különböző harcias szavak (Patriot, SCALP) elterjedtek..

Kapcsolódó cikkünk

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility