Zelenszkij bejelentette: megszerezték Moszkva nagy terveit, tudják, mire készülnek az oroszok

Az államfő elmondta, hogy Oleh Ivascsenko, a katonai hírszerzés vezetője részletesen tájékoztatta őt az orosz rakétagyártás helyzetéről, beleértve a gyártóüzemeket, a legyártott mennyiségeket, a fegyverek hatótávolságát, valamint a kritikus alkatrészek külföldi beszállítási útvonalait. Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna a partnereivel együttműködve már dolgozik az orosz rakétagyártás megzavarását célzó ellenintézkedéseken. Hozzátette, hogy a Moszkva által tervezett – akár katonai, akár politikai vagy propagandacélú – támadások

elsődleges célpontjai azok az ukrán vállalatok, amelyek jelentős eredményeket érnek el a különböző rakétatechnológiák fejlesztésében.

Moszkva stratégiai fenyegetésként kezeli, hogy Ukrajna képes saját ballisztikus rakétákat és rakétaelhárító rendszereket gyártani. Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy országa nem hagyja válasz nélkül az esetleges csapásokat.

Az ukrán védelmi szektor elleni támadásoknak már voltak előzményei, februárban például maga az elnök számolt be arról, hogy egy orosz rakétatámadás megsemmisítette a Flamingó cirkálórakéták egyik kulcsfontosságú gyártósorát. Zelenszkij hozzátette, hogy a berendezéseket még a becsapódás előtt sikerült biztonságos helyre szállítani, így a termelés azóta újraindult. Később, májusban az ukrán hadsereg éppen ilyen Flamingó rakétákkal hajtott végre támadást egy orosz hadiipari létesítmény ellen a mintegy 1500 kilométerre fekvő Csebokszári városában.

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images