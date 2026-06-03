1000 kilométerre az ukrán határtól robbantottak fel egy szupermodern orosz korvettet Magyar madarai - Lángokban áll a Bojkij

Felrobbantották az ukrán drónerők a balti Kronstadt kikötőjében javításon áteső Bojkij korvettet.

A támadásról Bródi Róbert, az ukrán drónerők parancsnoka felvételt is kitett Telegram-csatornájára.

Ezen jól látható, ahogy a Bojkijt találat éri, a hajó közepéből hatalmas lángok csapnak fel.

Nem világos, a hajó pontosan milyen károkat szenvedett.

A hajó Kronstadt kikötőjében tartózkodott a támadáskor, nagyjavításon esik át február óta.

Egy kifejezetten modern tengerészeti eszközről van szó, amely 2013 óta áll hadrendben az orosz hadiflottában.

Kronstadt Szentpétervár mellett található, majdnem 1000 kilométerre az orosz-ukrán határtól.

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