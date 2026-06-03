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Atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország határainál, még alkotmányt is módosítanának emiatt
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Atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország határainál, még alkotmányt is módosítanának emiatt

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Robertas Kaunas litván védelmi miniszter szerint országa jelenleg tárgyal az Egyesült Államokkal arról, hogy amerikai atomfegyvereket telepítsenek Litvánia területére – írja a Politico.

Folynak a tárgyalások

– válaszolta újságíróknak a miniszter.

A Financial Times forrásai alapján kedden írt arról, hogy a jelenlegieken kívül több európai NATO-tagországba is amerikai atomfegyvereket telepíthetnek, például Lengyelországba vagy a balti államokba.

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A litván alkotmány szerint jelenleg tilos az ország területén tömegpusztító fegyvereket tárolni, de Gitanas Nausėda államfő már korábban fölvetette, hogy

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az alkotmányt meg kellene változtatni biztonsági okokból.

Kedden az is kiderült ugyanakkor, hogy a tervek szerint távozik Litvániából a jelenlévő amerikai kontingens, arra azonban még nem tűztek ki időpontot, hogy mikor jön a váltás. Litvánia így 2020 óta először amerikai katonák nélkül marad.  

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