Atomfegyverek jelenhetnek meg Oroszország határainál, még alkotmányt is módosítanának emiatt

Folynak a tárgyalások

– válaszolta újságíróknak a miniszter.

A Financial Times forrásai alapján kedden írt arról, hogy a jelenlegieken kívül több európai NATO-tagországba is amerikai atomfegyvereket telepíthetnek, például Lengyelországba vagy a balti államokba.

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A litván alkotmány szerint jelenleg tilos az ország területén tömegpusztító fegyvereket tárolni, de Gitanas Nausėda államfő már korábban fölvetette, hogy

az alkotmányt meg kellene változtatni biztonsági okokból.

Kedden az is kiderült ugyanakkor, hogy a tervek szerint távozik Litvániából a jelenlévő amerikai kontingens, arra azonban még nem tűztek ki időpontot, hogy mikor jön a váltás. Litvánia így 2020 óta először amerikai katonák nélkül marad.

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