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Az ablakból nézi az orosz gazdasági elit, ahogy Szentpétervár lángokba borul
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Az ablakból nézi az orosz gazdasági elit, ahogy Szentpétervár lángokba borul

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Elkezdődött Oroszország legfontosabb gazdasági konferenciája, az „orosz Davos” néven is becézett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF). Az MK.ru beszámolója szerint az eseménynek otthont adó ExpoForum területéről láthatók még a hajnali ukrán dróntámadás nyomai Szentpétervár kikötőjében.

Hivatalos adatok szerint 59 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem ma reggel Szentpétervár térségében, de biztos volt néhány repülő eszköz, melyet nem sikerült elfogni.

A kikötő olajtermináljai sérültek, a lángokkal reggel is küzdöttek a tűzoltók,

a kilométerekre felcsapó füstoszlopok még most is láthatók a SPIEF konferenciának otthont adó ExpoForum ablakaiból

– írja az MK.ru.

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A lap egyébként annak kapcsán számol be az eseményről, hogy Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét megkérdezték, milyen megtorlásra számíthat Ukrajna Oroszországtól.

Pont azért folytatódik a különleges művelet, hogy az ilyen támadásokat megelőzzük”

– mondta Peszkov.

Arra is kitért, hogy „rendszerszintű” csapásokat folytat Ukrajnával szemben az orosz haderő.

Peszkovot nem szembesítették a sajtótájékoztató résztvevői annak tényével, hogy a „különleges művelet” lezárása valószínűleg a Szentpétervár (és Oroszország) elleni támadások végét is jelentené, illetve ezek a csapások egyáltalán nem is történtek volna meg, ha Ukrajnát nem támadja meg Oroszország.

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Címlapkép forrása: Ali Cura/Anadolu via Getty Images

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