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Barátság kőolajvezeték: vallottak a számokról a leállás után
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Barátság kőolajvezeték: vallottak a számokról a leállás után

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Májusban napi 165 ezer hordós szintre állt vissza a szállítási volumen a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé, írja a Reuters; ez a mennyiság elmarad a leállás előtti, napi 200-235 ezer hordós mennyiségtől. Ez volt az első teljes hónap az áprilisi újraindítás óta, amely egy hónapokig tartó leállást követett.

A Barátság kőolajvezetéken még január végén szakadt meg az olajszállítás a hálózat meghibásodása miatt; Ukrajna orosz légicsapásnak tulajdonította a károkat, a helyreállítási munkálatokat pedig áprilisban fejezte be.

Magyarországra és Szlovákiába április 23-án indult meg újra a nyersolaj importja, ám mivel a vezeték abban a hónapban mindössze egy hétig üzemelt, az áprilisi import átlagosan csupán napi 55 ezer hordót tett ki.

Bár a szállítás májusban már zavartalanul zajlott,

a napi 165 ezer hordós volumen elmarad a leállás előtti, napi 200-235 ezer hordós mennyiségtől.

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Ez elsősorban annak tudható be a Reuters szerint, hogy az érintett országok időközben lépéseket tettek az import diverzifikálására.

A Magyarországon és Szlovákiában is finomítókat üzemeltető Mol a Reuters hírügynökségnek elmondta, jelenleg mind a keleti, mind a déli kőolajvezeték zavartalanul üzemel, miközben további szállítási útvonalak – köztük az Odesszát érintő összeköttetés – igénybevételének lehetőségét is vizsgálják.

Oroszország az uniós szankciók alóli mentességnek köszönhetően szállíthat kőolajat Magyarországra és Szlovákiába a Barátság vezeték déli ágán keresztül. Ezzel szemben a vezeték északi ágán a Kazahsztánból Németországba irányuló tranzit május óta szünetel, amit Moszkva a műszaki feltételek hiányával indokolt. Az orosz Transznyeft csővezeték-hálózatát idén már több ukrán dróntámadás is érte, mivel Kijev fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat.

Forrás: Reuters

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