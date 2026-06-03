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Betelt a pohár Zelenszkijnél: egyhetes határidőt adott, utána fejek fognak hullani
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Betelt a pohár Zelenszkijnél: egyhetes határidőt adott, utána fejek fognak hullani

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kilátásba helyezte azoknak a tisztségviselőknek a menesztését, akik felelősek az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerek Ukrajnába történő szállításának késlekedéséért – írja a The Kyiv Independent.

Az államfő a Telegram-csatornáján közölte, hogy megbeszélést folytatott a légvédelmi rendszerek és rakéták Ukrajnába történő szállítása felgyorsításának lehetőségeiről. Zelenszkij kiemelte, hogy

a Patriot rendszerek beszerzéséről már megszületett a megállapodás a legmagasabb politikai szinten, ám a pénzügyi, jogi és technikai végrehajtás késlekedik.

Az ukrán elnök hozzátette:

A folyamat túl régóta húzódik.

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Az egyeztetésen a védelmi és a külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint az elnöki hivatal képviselői vettek részt. Zelenszkij leszögezte, hogy az érintett tisztségviselők személyes felelősséggel tartoznak az eredményekért.

Sajnos a mai napig még a szerződés jogi előkészületei sem zárultak le. Végső határidőt szabtam: egy hét áll rendelkezésre az összes előkészítő lépés elvégzésére. Péntekre jelentést várok – vagy tisztázódik a Patriot-megállapodásunk végrehajtásának kérdése, vagy komoly személyzeti döntésekre kerül sor

– írta Zelenszkij.

A bejelentés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok figyelme és erőforrásai az Iránnal folytatott háború felé tolódtak el, ami tovább súlyosbította Ukrajna légvédelmieszköz-hiányát.

Kedden egy több ukrán várost érintő orosz drón- és rakétatámadásban összesen 22 ember vesztette életét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vadim Ghirda

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