Canossát kell járnia Putyin szövetségesének? – Egyenesen Moszkvába megy tisztázni a félreértéseket

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök a június 7-i parlamenti választásokat követően Oroszországba készül, ahol Vlagyimir Putyin orosz államfő fogadja majd. Ezt Pasinján szerdán jelentette be egy választási gyűlésen.

Az orosz elnök június 1-jén felhívott, hogy felköszöntsön születésnapom alkalmából. Persze érthető módon a felköszöntés mellett munkamegbeszélést is tartottunk. És megbeszéltük, hogy a választásokat követően elutazom és találkozunk és minden napirenden lévő kérdést megoldunk

– mondta Pasinján.

Legyenek biztosak abban, hogy minden kérdést rendezni fogunk. Ne kételkedjenek

– hangoztatta.

Újfent leszögezte, hogy Örményország nem tervez kilépni az Eurázsiai Gazdasági Unióból.

Az én feladatom más: elérni, hogy senkinek ne legyen joga és lehetősége azt mondani, hogy Örményországra senkinek nincs szüksége. Örményországra mindenkinek szüksége van. Az én feladatom az is, hogy Örményországnak és népének legyenek alternatívái, lehetőségei. És úgy lesz, ahogyan azt ti eldöntitek

– tette hozzá a közelgő voksolásra utalva.

Pasinján egyben azt vetette az örmény ellenzék szemére, hogy megosztottságot próbál teremteni Jereván és Moszkva viszonyában, és igyekszik megnehezíteni az örmény termékek exportját Oroszországba.

Az ellenzék arra törekszik, hogy konfliktus legyen Oroszországgal. De én megmondtam, hogy nem fogunk verekedni és veszekedni Oroszországgal. Nyugodtan kiállunk a saját álláspontunk mellett. Nem fogunk Oroszország érdekei ellen cselekedni, de szintúgy nem fogunk a saját érdekeinkkel szembe menni

– húzta alá.

A vasárnap esedékes választások előtt kiéleződött a viszony Oroszország és a szövetségesének számító Örményország között, amely egyre határozottabban orientálódik a Nyugat felé, és tavaly az EU-hoz is beadta csatlakozási kérelmét. Putyin viszont az EU-s tagságot összeférhetetlennek tartja az Eurázsiai Gazdasági Unióban való részvétellel, ezért EU-csatlakozási népszavazás megrendezésére szólította fel Pasinjánt, aki viszont ezt visszautasította.

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