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Egyetlen térkép mutatja, mennyire katasztrofálisan vizsgázott az orosz légvédelem Szentpétervárnál
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Egyetlen térkép mutatja, mennyire katasztrofálisan vizsgázott az orosz légvédelem Szentpétervárnál

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5-6 órát repülhettek Oroszország területén belül azok az FP-1-es drónok, amelyek szerdára virradóra Szentpétervárra csaptak le – írja az ukrajnai háborúról rendszeresen tudósító német újságíró, Julian Röpcke.

A második legnagyobb orosz városra az ott tartott nemzetközi gazdasági fórum első napján csaptak le drónok, eltalálva egy olajterminált és egy hadihajót.

Bár van olyan orosz felvetés, hogy a drónokat a sokkal közelebbi Észtországból vagy Finnországból indíthatták, ennek minimális az esélye.

Az ukrán drónok úgy tudtak 5-6 órát repülni Oroszországon belül, hogy az orosz légvédelem nem tudta lelőni őket.

Szentpétervárt nem először támadják ukrán drónok, és eddig semmilyen bizonyíték nem volt arra vonatkozóan, hogy nem Ukrajnából indították ezeket a pilóta nélküli repülőgépeket.

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