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Egyre radikálisabb hangok kerülnek elő: Irán törvényhozói csapást mérnének a Fehér Házra
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Egyre radikálisabb hangok kerülnek elő: Irán törvényhozói csapást mérnének a Fehér Házra

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Az iráni törvényhozók egy csoportja sürgeti az olyan rakéták kifejlesztését, amelyek képesek akár az Egyesült Államok legfontosabb létesítményeire is lecsapni – közölte az Iran International.

Támogatni fogjuk katonai erőinket és védelmi iparunkat mindaddig a napig, amíg rakétáink hatótávolsága el nem éri Hámenei gyilkosainak irodáját

– áll a törvényhozók csoportjának közleményében.

A kérvény egyenesen Modzstaba Hámeneinek, az iszlamista rezsim új ajatollahjának szól, korábban az ő apja töltötte be ezt a tisztséget, de a háború első csapásával éppen őt vette célba az amerikai-izraeli csapás. A legfőbb vezető a támadásban életét vesztette, ez átmenetileg öröklési válságot váltott ki az országban. A törvényhozók bosszút követelnek az ajatollah haláláért, valamint az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) több parancsnokának haláláért.

Követeléseik között szerepel, hogy a rakéták hatótávolságát növeljék meg addig, hogy a Fehér Házra is le lehessen csapni. Ezen túlmenően ragaszkodnak ahhoz, hogy a Hormuzi-szoros státusza ne álljon vissza a háborút megelőző helyzethez, elutasítják, hogy a nukleáris tervekről tárgyaljanak az Egyesült Államokkal és követelik Washingtontól a bombázások kárainak teljes körű megtérítését. Azt is szeretné elérni, hogy a jövőben ne kerüljön sor hasonló háborúra, mindezt az „agresszorok megbüntetése” és az „amerikai erők kivonása” jelenthetné a régióból.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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