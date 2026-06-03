Elismerte Trump: igen, igaz, amit mondanak róla és Netanjahuról

Trump egy podcasban elismerte, hogy tényleg őrültnek nevezte és káromkodásokkal illette Netanjahut; állítása szerint ez azért történt, mert

"egy kicsit bosszantotta" Netanjahu Libanonnal folytatott folyamatos harca.

Trump ugyanakkor hozzátette, hogy nagyon kedveli a kormányfőt, akivel véleménye szerint kifejezetten jól együtt tudnak dolgozni. Az elnök hangsúlyozta, hogy tiszteli izraeli kollégáját, és jónak értékeli a kettejük közötti munkakapcsolatot.

A Netanjahuval folytatott telefonbeszélgetésről, amelyet a sajtóértesülések szerint trágár kirohanások jellemeztek, elsőként az Axios hírportál számolt be hétfőn. Bár a hivatalos izraeli források cáfolták a híreket, Trump a podcastban személyesen is megerősítette az értesülések valódiságát.

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