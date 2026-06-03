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Elképesztő elmélettel magyarázzák az oroszok a Szentpétervár elleni támadást - Titkos összeesküvésről beszélnek, azt mondják, két NATO-ország is érintett
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Elképesztő elmélettel magyarázzák az oroszok a Szentpétervár elleni támadást - Titkos összeesküvésről beszélnek, azt mondják, két NATO-ország is érintett

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Észtországból és talán Finnországból indították azokat a drónokat, melyek Szentpétervárt és a Leningrád-régiót pusztították ma hajnalban – állítja ezt Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK-nak.

Ma reggel súlyos támadás érte Szentpétervárt: a partvonalon lévő olajtárolók egy része felrobbant, emellett csapás ért egy katonai korvettet is Kronstadt kikötőjében.

Egyértelmű, hogy Észtországból jöttek [a drónok]”

– mondta Popov.

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magukat civileknek álcázva, polgári teherautókról indítanak drónokat Oroszország ellen.

Hozzátette: lehet, hogy hasonló csoportok Finnországban is működnek.

Popov semmilyen bizonyítékot nem hoz állításaira és azt sem magyarázza el, szerinte miért nem lehetséges, hogy Ukrajna rendelkezik 800-1000 kilométer hatótávolságú drónokkal, melyeket nem tud a légvédelem tökéletesen elhárítani. Ilyen fegyverekkel most már Oroszország és számos másik, kevésbé fejlett állam is rendelkezik.

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Címlapkép forrása: Ali Cura/Anadolu via Getty Images

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