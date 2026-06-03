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Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy Oroszország atombombát dobjon Ukrajnára
Globál

Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy Oroszország atombombát dobjon Ukrajnára

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Oroszország abban az esetben használhat atomfegyvert Ukrajna vagy más, „agresszor” állam ellen, ha területi egységét támadás veszélyezteti – idézi Szergej Rjabkov oros külügyminiszter-helyettest a TASZSZ hírügynökség.

Rjabkov a nukleáris fegyverek bevetését „extrém helyzetnek” nevezte, majd Oroszország hivatalos katonai doktrínájára hivatkozva azt mondta:

ha Oroszország területi egységét támadás veszélyezteti, Moszkva „legrosszabb esetben” atomfegyverrel is válaszolhat.

Hangsúlyozta: ez megtörténhet akkor is, ha a támadó állam nem rendelkezik atomfegyverrel.

A téma valószínűleg azért aktuális, mert ma reggel súlyos és átfogó ukrán dróntámadás érte Oroszországot; ismét felmerült a különféle megtorló csapások témája az orosz nyilvánosság részéről.

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