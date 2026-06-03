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Ez lehet a keleti nagyhatalom új csúcsfegyvere: megvillantották a „Rafale-gyilkos” PL-15 rakéta új generiációját
Globál

Ez lehet a keleti nagyhatalom új csúcsfegyvere: megvillantották a „Rafale-gyilkos” PL-15 rakéta új generiációját

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Peking óvatosan megvillanthatta a legújabb levegő-levegő rakétáját, a PL-16-ost, amely a korábbi verziónál is hatékonyabb lehet éles helyzetben – írja a South China Morning Post.

A kínai katonai fejlesztésekre jellemző, hogy nem a nagy nyilvánosság előtt mutatják be azokat, hanem a téma iránt érdeklődő elemzők állnak elő egy tisztázatlan eredetű felvétellel egy új technológiáról. Ez ezúttal sem alakult másképp, a közösségi médiában kering egy fénykép, amely szerint egy vadászgép aljára a legkorszerűbb PL-16-os levegő-levegő rakétát szerelték. Mindez komoly fegyvertény annak ismeretében, hogy 2025 májusában a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a típus korábbi verziója, a PL-15-ös aratott nagy sikert. Akkor

a pakisztáni légierőben szolgáló J-10C típusú vadászgépek lőttek le ilyen rakétákkal indiai Rafale vadászgépeket.

A hongkongi lap szerint a „véletlen felvillantás” összefüggésben lehet azzal, hogy az Egyesült Államok nem sokkal korábban hasonlóképpen megmutatta az AIM-260-as levegő-levegő rakétáját. A rendelkezésre álló információk szerint ez legalább 193 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Kínában biztosra veszik, hogy Washington a PL-15-ös képességeire reagált a fejlesztéssel. A PL-16-os ugyanakkor még ezt is lekörözheti: a rakéta akár 300 kilométeres hatótávolsággal is bírhat.

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A PL-15 jelenleg a kínai légierő egyik legfontosabb levegő-levegő rakétájának számít, az újabb generációs változatát már évek óta fejleszthetik. Az állítások hitelességét egyelőre nem erősítették meg. 

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A címlapkép illusztráció, azon egy J-10C vadászgép látható. Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images

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