Ez lehet a keleti nagyhatalom új csúcsfegyvere: megvillantották a „Rafale-gyilkos” PL-15 rakéta új generiációját

A kínai katonai fejlesztésekre jellemző, hogy nem a nagy nyilvánosság előtt mutatják be azokat, hanem a téma iránt érdeklődő elemzők állnak elő egy tisztázatlan eredetű felvétellel egy új technológiáról. Ez ezúttal sem alakult másképp, a közösségi médiában kering egy fénykép, amely szerint egy vadászgép aljára a legkorszerűbb PL-16-os levegő-levegő rakétát szerelték. Mindez komoly fegyvertény annak ismeretében, hogy 2025 májusában a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a típus korábbi verziója, a PL-15-ös aratott nagy sikert. Akkor
a pakisztáni légierőben szolgáló J-10C típusú vadászgépek lőttek le ilyen rakétákkal indiai Rafale vadászgépeket.
A Chinese technical briefing slide claims the PL-16 next-generation air-to-air missile will reach 300+ km range using a variable-thrust rocket motor.It also features an AESA radar seeker and two-way data link.For comparison: PL-15 domestic ~200km, US AIM-120D ~180km.… pic.twitter.com/IAGHiNaQaP https://t.co/IAGHiNaQaP— Clash Report (@clashreport) June 2, 2026
A hongkongi lap szerint a „véletlen felvillantás” összefüggésben lehet azzal, hogy az Egyesült Államok nem sokkal korábban hasonlóképpen megmutatta az AIM-260-as levegő-levegő rakétáját. A rendelkezésre álló információk szerint ez legalább 193 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Kínában biztosra veszik, hogy Washington a PL-15-ös képességeire reagált a fejlesztéssel. A PL-16-os ugyanakkor még ezt is lekörözheti: a rakéta akár 300 kilométeres hatótávolsággal is bírhat.
A PL-15 jelenleg a kínai légierő egyik legfontosabb levegő-levegő rakétájának számít, az újabb generációs változatát már évek óta fejleszthetik. Az állítások hitelességét egyelőre nem erősítették meg.
A címlapkép illusztráció, azon egy J-10C vadászgép látható. Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images
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