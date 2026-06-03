Fordulat a háborúban: sok orosz katona hal meg kevés ukrán területért

Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletekben - mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója.

Joby Rimmer ezredes az EBESZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és a kibertevékenység hírszerzési célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) legfrissebb adatait, amelyek szerint

megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma,

akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren.

A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.

Joby Rimmer a szerdai EBESZ-ülésen a londoni külügyminisztérium ismertetése szerint elmondta: az orosz fegyveres erők hónapról hónapra rendkívüli emberveszteségeket szenvednek Ukrajnában, miközben

az idén markánsan csökkent az újonnan megszerzett ukrán területek kiterjedése.

A brit EBESZ-küldöttség vezető katonai szaktanácsadója szerint az eddig is "mérhetetlenül lassú" orosz előrenyomulás üteme az idén a felére csökkent. Rimmer úgy fogalmazott: Oroszország az illegális ukrajnai hadjárattal "

korlátozott, visszafordítható területi nyereségekre

tesz szert, miközben a háború hatalmas erőforrásokat emészt fel és tömeges emberveszteséget okoz.

A brit EBESZ-tanácsadó szerint azonban Oroszország még ilyen nyomás alatt is rendkívüli szenvedéseket tud okozni, ahogy ezt a legutóbbi csapásmérések mutatják.

A szakértő által idézett adatok szerint az orosz fegyveres erők csak májusban 197 rakétával támadták Ukrajnát - ezek közül 72 volt ballisztikus vagy hiperszonikus rakéta -, és naponta többszáz drónt indítanak ukrán célpontok felé.

Hétfő éjjel és kedd hajnalban az oroszok 656 drónnal és 73 rakétával hajtottak végre támadásokat, amelyekben legalább 18 civil meghalt. Ez volt a ballisztikus vagy hiperszonikus rakétákkal végrehajtott legnagyobb orosz támadás a háború kezdete óta - hangsúlyozta a brit EBESZ-delegáció katonai szaktanácsadója.

Hozzátette: 2026 első négy hónapjában 21 százalékkal nőtt az orosz támadások civil áldozatainak és sérültjeinek száma Ukrajnában az előző év azonos időszakához képest. Rimmer közölte: adatai szerint a háború kezdete óta

legalább 16 149 civil halt meg Ukrajnában, a sérültek száma meghaladja a 46 ezret.

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